La mañana del domingo 22 de febrero, Jalisco se vio envuelto en una ola de violencia tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alías ‘El Mencho’. Tras este suceso, diferentes hechos de violencia se dieron en otros puntos de México.

Esto provocó que la Liga MX y las autoridades de Querétaro tomaron la decisión de reprogramar el partido entre los Gallos Blanco y Juárez, que se jugaría en la jornada de domingo en el Estadio La Corregidora. Ahora este duelo será reprogramado.

Y esto, precisamente, encendió las alarmas en la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y los aficionados por el amistoso entre la Selección Mexicana e Islandia el próximo miércoles 25 de febrero en el mismo recinto. Sin embargo, ya habría una respuesta a este gran interrogante.

Acorde a la información de Récord, el duelo sigue en pie tal cual está estipulado, a jugarse a las 20:00 horas (Ciudad de México). De hecho, durante la tarde de este domingo comenzaron a llegarvarios de los jugadores que fueron elegidos por Javier Aguirre para este compromiso, ya que la concentración comenzó en Querétaro.

Por otra parte, los Vikingos ya se encuentran en la ciudad mencionada trabajando para este partido amistoso, el cual lo ven como una oportunidad para comenzar su proceso de cara al Mundial 2030, tomando en cuenta que ellos no clasificaron a la edición de este año.

Historial entre México e Islandia

México 2-1 Islandia (2021)

México 3-0 Islandia (2018)

México 1-0 Islandia (2017)

México 0-0 Islandia (2010)

México 0-0 Islandia (2003)

En síntesis