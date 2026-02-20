La Selección Mexicana atraviesa un proceso que ningún otro país en el mundo ha recorrido en el último tiempo. Nadie se ha sometido a tantas pruebas rumbo a la Copa del Mundo, lo cual hará que el ‘Tri’ llegue mucho más preparado a la cita. Esta vez, Islandia será el contrincante contra el que medirá sus fuerzas el combinado nacional, en el marco de un nuevo amistoso.

A cuatro meses del comienzo del Mundial, el cuerpo técnico de México tiene bastante claro qué futbolistas de los que militan en Europa integrarán la lista final. Ahora bien, todavía le faltan certezas con los jugadores del ámbito local que serán parte de la delegación que dispute el prestigioso torneo. Para ello, continúan organizando este tipo de juegos para probar nombres.

En esta oportunidad, el ‘Tri’ enfrentará a Islandia el próximo miércoles 25 de febrero, a mitad de semana y luego de que la mayoría tengan acción en la Liga MX pocos días antes. Afortunadamente para los fanáticos, no habrá viaje del seleccionado al exterior: el amistoso se disputará en suelo nacional y la afición mexicana podrá seguirlo de cerca.

Javier Aguirre y sus pupilos van por otro triunfo [foto: Getty]

El recinto elegido para el México vs. Islandia ha sido el Estadio Corregidora, la casa de los ‘Gallos Blancos’ del Querétaro. El establecimiento cuenta con una capacidad de poco más de 30 mil espectadores, por lo que es un buen plan para que quienes viven en las inmediaciones se acerquen a apoyar al equipo. La cancha tuvo remodelaciones recientemente para poder recibir al seleccionado.

Los dirigidos por Javier Aguirre, así, volverán a tener la oportunidad de mostrarse y pelear por un lugar en la convocatoria definitivamente. Para que nadie se pierda el encuentro ante Islandia, se dispuso el comienzo del mismo para las 20.00 horas del Centro de México. De este modo, todos llegarán a sintonizar este nuevo amistoso internacional rumbo a la Copa del Mundo.

Este siguiente desafío de la Selección Mexicana será transmitido en televisión abierta, donde se podrá seguir en vivo a través de las pantallas de Azteca 7 y Canal 5. Por otra parte, el compromiso del ‘Tri’ ante los europeos se podrá observar en forma online, vía streaming, por medio de la plataforma ViX Premium.

La lista de convocados de México para el amistoso vs. Islandia: