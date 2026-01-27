Se viene un esperado encuentro en el Australian Open 2026 donde veremos a Carlos Alcaraz enfrentando a Alexander Zverev en el partido de semifinal. Ambos están en la pelea por conseguir este título en Melbourne y están a casi nada de lograrlo, por lo que este es un duelo decisivo y muy reñido, por eso te decimos el día, la hora y cómo verlo en vivo.

El número uno del mundo alcanzó la semifinal del Abierto de Australia luego de vencer a Álex de Minaur por 7-5 6-2 y 6-1. El español eliminó al tenista local mejor rankeado y Carlos Alcaraz sigue sin perder sets en el primer Grand Slam de la temporada.

Por su parte, Alexander Zverev superó a Learner Tien en cuatro sets y le ganó por 6-3 6-7 (5) 6-1 y 7-6 (3). El alemán pudo imponerse y recordemos que es el subcampeón de la edición pasada, pero ahora tendrá la dura tarea de enfrentar a Carlos Alcaraz.

Día y hora del partido entre Alcaraz y Zverev

El partido entre Carlos Alcaraz y Alexander Zverev por la semifinal del Abierto de Australia 2026 se llevará a cabo este próximo jueves 29 de enero en el Rod Laver Arena, en un horario por definir ya que todavía falta que se disputen dos juegos de cuartos de final.

Dónde ver en vivo

Hay que recordar que en México y Sudamérica la televisora exclusiva para este Australian Open es solamente ESPN, por lo que se puede ver a través de este canal en televisión de paga o mediante la plataforma de Disney+ Premium. Mientras que en España va por Eurosport y en Estados Unidos también por ESPN y Tennis Channel.

México : ESPN y Disney+ Premium

: ESPN y Disney+ Premium Centroamérica : ESPN y Disney+

: ESPN y Disney+ Sudamérica : ESPN y Disney+

: ESPN y Disney+ España : Eurosport

: Eurosport Estados Unidos: ESPN y Tennis Channel

