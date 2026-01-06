Es tendencia:
El dinero que recibirían Carlos Alcaraz o Jannik Sinner si son campeones del Abierto de Australia 2026

El Abierto de Australia reveló sus premios millonarios para la edición de 2026. Hay un incremento del 16% en total.

Por Patricio Hechem

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner son favoritos en el Abierto de Australia 2026
© Imagen creada con IA (Gemini)Carlos Alcaraz y Jannik Sinner son favoritos en el Abierto de Australia 2026

La temporada 2026 de tenis ya comenzó y cada vez falta menos para que empiece el Abierto de Australia, el primer Grand Slam del año. Jannik Sinner fue el campeón de la pasada edición, pero Carlos Alcaraz buscará coronarse por primera vez en Melbourne.

Unos días antes del inicio de la clasificación, el Abierto de Australia dio detalles de los premios para los campeones y para cada ronda. Como es habitual, en cada año las ganancias aumentan y, en este caso, el crecimiento es del 16% en su totalidad.

El Abierto de Australia repartirá 75 millones de dólares en total comparado a los 64 millones que repartió en 2025. El campeón del cuadro varonil y femenil obtendrá 2,8 millones de dólares, lo que significa un incremento del 19% en relación al dinero dividido en la edición pasada.

Carlos Alcaraz es el número uno del mundo y es uno de los grandes favoritos a coronarse en Melbourne al igual que Jannik Sinner. Ambos tenistas se repartieron los últimos ocho títulos de Grand Slam y parece difícil que otro jugador logre meterse en la pelea entre los dos.

Jannik Sinner es el campeón defensor del Abierto de Australia (Getty Images)

El español comenzará su temporada oficialmente en el Abierto de Australia, aunque antes este sábado 10 de enero Carlos Alcaraz y Jannik Sinner jugarán una exhibición en Corea del Sur. El italiano es el campeón vigente del Grand Slam de Melbourne y el nacido en Murcia quedó eliminado en los cuartos de final de la edición pasada.

Los premios del Abierto de Australia 2026

  • Campeón: 2,8 millones de dólares
  • Subcampeón: 1,4 millones de dólares
  • Semifinal: 840 mil dólares
  • Cuartos de final: 500 mil dólares
  • Octavos de final: 323 mil dólares
  • Tercera ronda: 220 mil dólares
  • Segunda ronda: 151 mil dólares
  • Primera ronda: 100 mil dólares
En síntesis

  • 2,8 millones de dólares ganará el campeón, cifra que buscan Carlos Alcaraz y Jannik Sinner.
  • 75 millones de dólares repartirá en total el Abierto de Australia, un 16% más.
  • Del 18 de enero al 1 de febrero se disputará el torneo en Melbourne.
patricio hechem
Patricio Hechem
