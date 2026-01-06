La temporada 2026 de tenis ya comenzó y cada vez falta menos para que empiece el Abierto de Australia, el primer Grand Slam del año. Jannik Sinner fue el campeón de la pasada edición, pero Carlos Alcaraz buscará coronarse por primera vez en Melbourne.

Unos días antes del inicio de la clasificación, el Abierto de Australia dio detalles de los premios para los campeones y para cada ronda. Como es habitual, en cada año las ganancias aumentan y, en este caso, el crecimiento es del 16% en su totalidad.

El Abierto de Australia repartirá 75 millones de dólares en total comparado a los 64 millones que repartió en 2025. El campeón del cuadro varonil y femenil obtendrá 2,8 millones de dólares, lo que significa un incremento del 19% en relación al dinero dividido en la edición pasada.

Carlos Alcaraz es el número uno del mundo y es uno de los grandes favoritos a coronarse en Melbourne al igual que Jannik Sinner. Ambos tenistas se repartieron los últimos ocho títulos de Grand Slam y parece difícil que otro jugador logre meterse en la pelea entre los dos.

Jannik Sinner es el campeón defensor del Abierto de Australia (Getty Images)

El español comenzará su temporada oficialmente en el Abierto de Australia, aunque antes este sábado 10 de enero Carlos Alcaraz y Jannik Sinner jugarán una exhibición en Corea del Sur. El italiano es el campeón vigente del Grand Slam de Melbourne y el nacido en Murcia quedó eliminado en los cuartos de final de la edición pasada.

Los premios del Abierto de Australia 2026

Campeón: 2,8 millones de dólares

Subcampeón: 1,4 millones de dólares

Semifinal: 840 mil dólares

Cuartos de final: 500 mil dólares

Octavos de final: 323 mil dólares

Tercera ronda: 220 mil dólares

Segunda ronda: 151 mil dólares

Primera ronda: 100 mil dólares

