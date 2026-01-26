¿Cómo quedaron los Cuartos de Final del Australian Open 2026?

Se terminó una nueva ronda del Australian Open 2026 y se conocieron a los ocho tenistas que serán parte del cuadro final del primer Grand Slam del año. Luego de grandes partidos, inicia la última semana donde se conocerá al ganador.

Publicidad

Publicidad

El dato saliente es que están los primeros ocho del actual Ranking ATP a excepción del canadiense Félix Auger-Aliassime, #7 del listado, quien cayó de manera muy prematura en la primera ronda ante el portugués Nuno Borges. Su ausencia le permitió al #25, Learner Tien, llegar muy lejos en el torneo.

Tweet placeholder

Con este panorama, los grandes candidatos siguen firmes en el torneo: Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, #1 y #2 del mundo, esperan cruzarse en la gran Final. El italiano y Novak Djokovic son los únicos que han ganado el torneo en alguna ocasión.

Publicidad

Publicidad

Todos los partidos se llevarán a cabo este martes 27 de enero, con horarios y canchas aún por definir. Lo cierto es que inicia la semana con más expectativas para los aficionados. Cabe recordar que Sinner es el campeón reinante, siendo además bicampeón del mismo.

Así quedaron los cruces de los Cuartos de Final del Australian Open 2026

Carlos Alcaraz (#1) vs. Álex de Miñaur (#6)

(#1) vs. (#6) Alexander Zverev (#3) vs. Learner Tien (#25)

(#3) vs. (#25) Lorenzo Mussetti (#5) vs. Novak Djokovc (#4)

(#5) vs. (#4) Ben Shelton (#8) vs. Jannik Sinner (#2)

ver también ¿Por qué Novak Djokovic avanzó sin jugar ante Jakub Mensik en el Australian Open 2026?

En síntesis

El cuadro de cuartos de final incluye a siete de los mejores ocho del Ranking ATP .

incluye a siete de los mejores ocho del . Félix Auger-Aliassime , número 7 del mundo, fue eliminado en primera ronda por Nuno Borges .

, número 7 del mundo, fue eliminado en primera ronda por . El estadounidense Learner Tien (#25) enfrentará a Alexander Zverev (#3) por el pase a semifinales.

Publicidad