Es tendencia:
logotipo del encabezado
Australian Open

¿Cómo quedaron los Cuartos de Final del Australian Open 2026?

Quedó listo el cuadro final del primer Grand Slam del 2026 en Australia con los ocho tenistas que siguen en carrera por el título.

Por Agustín Zabaleta

Sigue a Bolavip en Google!
Solo quedan ocho tenistas en carrera en el Australian Open 2026
© Getty ImagesSolo quedan ocho tenistas en carrera en el Australian Open 2026

Se terminó una nueva ronda del Australian Open 2026 y se conocieron a los ocho tenistas que serán parte del cuadro final del primer Grand Slam del año. Luego de grandes partidos, inicia la última semana donde se conocerá al ganador.

Publicidad

El dato saliente es que están los primeros ocho del actual Ranking ATP a excepción del canadiense Félix Auger-Aliassime, #7 del listado, quien cayó de manera muy prematura en la primera ronda ante el portugués Nuno Borges. Su ausencia le permitió al #25, Learner Tien, llegar muy lejos en el torneo.

Tweet placeholder

Con este panorama, los grandes candidatos siguen firmes en el torneo: Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, #1 y #2 del mundo, esperan cruzarse en la gran Final. El italiano y Novak Djokovic son los únicos que han ganado el torneo en alguna ocasión.

Publicidad

Todos los partidos se llevarán a cabo este martes 27 de enero, con horarios y canchas aún por definir. Lo cierto es que inicia la semana con más expectativas para los aficionados. Cabe recordar que Sinner es el campeón reinante, siendo además bicampeón del mismo.

Así quedaron los cruces de los Cuartos de Final del Australian Open 2026

  • Carlos Alcaraz (#1) vs. Álex de Miñaur (#6)
  • Alexander Zverev (#3) vs. Learner Tien (#25)
  • Lorenzo Mussetti (#5) vs. Novak Djokovc (#4)
  • Ben Shelton (#8) vs. Jannik Sinner (#2)
¿Por qué Novak Djokovic avanzó sin jugar ante Jakub Mensik en el Australian Open 2026?

ver también

¿Por qué Novak Djokovic avanzó sin jugar ante Jakub Mensik en el Australian Open 2026?

En síntesis

  • El cuadro de cuartos de final incluye a siete de los mejores ocho del Ranking ATP.
  • Félix Auger-Aliassime, número 7 del mundo, fue eliminado en primera ronda por Nuno Borges.
  • El estadounidense Learner Tien (#25) enfrentará a Alexander Zverev (#3) por el pase a semifinales.
Publicidad
agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
Lee también
Carlos Alcaraz busca hacer historia en el Abierto de Australia 2026
Tenis

Carlos Alcaraz busca hacer historia en el Abierto de Australia 2026

Carlos Alcaraz vs. Yannick Hafmann: día, hora y cómo ver en vivo el partido
Tenis

Carlos Alcaraz vs. Yannick Hafmann: día, hora y cómo ver en vivo el partido

Carlos Alcaraz a corazón abierto en Australia: "Debe terminar"
Tenis

Carlos Alcaraz a corazón abierto en Australia: "Debe terminar"

El Alpine de Colapinto provocó la primera bandera roja
FÓRMULA 1

El Alpine de Colapinto provocó la primera bandera roja

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo