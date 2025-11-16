Es tendencia:
¿Cuánto dinero ganó Jannik Sinner por vencer a Carlos Alcaraz y ser campeón del ATP Finals 2025?

Jannik Sinner se coronó en la última competencia del año del circuito ATP. Conoce los millones que obtuvo el italiano por el título.

Por Agustín Zabaleta

Jannik Sinner derrotó a Carlos Alcaraz y se consagró en el ATP Finals 2025
Jannik Sinner derrotó a Carlos Alcaraz y se consagró en el ATP Finals 2025

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner disputaron este domingo 16 de noviembre la final del ATP Finals 2025. El Inalpi Arena de la ciudad italiana de Turín, estuvo colmado para ver a los dos mejores de este deporte en la actualidad batallando por el título.

Y el ganador en dicho partido fue el italiano. Jannik Sinner derrotó por 7-6 (7-4) y 7-5 a Carlos Alcaraz para convertirse en el campeón del ATP Finals 2025. El nacido en San Candido logró su segunda consagración en esta competencia y retuvo la corona.

¿Cuánto dinero ganó Jannik Sinner por ser campeón del ATP Finals 2025?

Jannik Sinner obtendrá $5.071.000 dólares por derrotar a Carlos Alcaraz en la final y ser el campeón del ATP Finals 2025. El italiano, quien se coronó en la edición de 2024, ganó más dinero en la Final tras coronarse de manera invicta desde la Fase de Grupos. Caso contrario hubiera recibido $2.367.000 dólares.

Por su parte, Carlos Alcaraz se quedará con 2,37 millones de dólares por ser el subcampeón del ATP Finals 2025. El triunfo de Jannik Sinner desempata en los grandes torneo tras los Grand Slams que conquistaron cada uno este año: el italiano se quedó con el Abierto de Australia y con Wimbledon y el español con Roland Garros y el US Open.

Los millones acumulados por Jannik Sinner

Jannik Sinner vs. Carlos Alcaraz: una rivalidad que puede durar menos de lo esperado

Jannik Sinner vs. Carlos Alcaraz: una rivalidad que puede durar menos de lo esperado

Jannik Sinner lleva ganados más de 21,4 millones de dólares en 2025 luego de la victoria en la final del ATP Finals 2025. El italiano ha conseguido seis títulos este año y se erige de manera oficial y definitiva la gran rivalidad con el español tras la era de Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic.

La fortuna de Jannik Sinner asciende a los 72,9 millones de dólares desde su debut como profesional en 2018. Este número solo cuenta los premios de los torneos y no incluye la cantidad de dinero que recibe el italiano por sus patrocinios y publicidades.

