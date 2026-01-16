Es tendencia:
logotipo del encabezado
Tenis

¿Cuándo y a qué hora juega Jannik Sinner vs. Hugo Gaston por el Abierto de Australia 2026?

Jannik Sinner es el bicampeón del Abierto de Australia y debuta con el francés Hugo Gaston. El día y el horario del partido.

Por Patricio Hechem

Sigue a Bolavip en Google!
¿Cuándo y a qué hora juega Jannik Sinner vs. Hugo Gaston en Australia?
¿Cuándo y a qué hora juega Jannik Sinner vs. Hugo Gaston en Australia?

El Abierto de Australia 2026 comienza este sábado 17 de enero con varios partidos importantes. Jannik Sinner es el vigente bicampeón de este Grand Slam y buscará defender su corona, pero el italiano tendrá que ir superando pruebas para lograr eso.

Publicidad

Jannik Sinner no disputó ningún torneo antes de su aparición en el Abierto de Australia y solo jugó una exhibición contra Carlos Alcaraz, por lo que el primer partido oficial del #2 del ranking ATP será frente a Hugo Gaston. El tenista francés está ubicado en el puesto #94 de la clasificación.

¿Cuándo y a qué hora es el partido de Jannik Sinner ante Hugo Gaston?

Si bien el primer Grand Slam del año comienza este sábado, los que quieran ver al italiano tendrán que esperar un día más. El partido de Jannik Sinner contra Hugo Gaston se disputa el domingo 18 de enero, aunque podría jugarse el lunes si es lo programan para la noche de Australia.

Está claro que Jannik Sinner jugará en la Rod Laver Arena, la cancha central del torneo, pero aún está por verse si lo hará en la jornada diurna o noctura de Melbourne.

Publicidad

¿Cómo ver el partido de Jannik Sinner ante Hugo Gaston?

El partido de Jannik Sinner ante Hugo Gaston podrá verse en México a través de ESPN y Disney+, al igual que en Centroamérica y Sudamérica. En España se transmite por Eurosport y en Estados Unidos por ESPN y Tennis Channel.

El dinero que recibirían Carlos Alcaraz o Jannik Sinner si son campeones del Abierto de Australia 2026

ver también

El dinero que recibirían Carlos Alcaraz o Jannik Sinner si son campeones del Abierto de Australia 2026

  • México: ESPN y Disney+
  • Centroamérica: ESPN y Disney+
  • Sudamérica: ESPN y Disney+
  • España: Eurosport
  • Estados Unidos: ESPN y Tennis Channel

¿Contra quién jugaría Jannik Sinner en caso de avanzar?

Si Jannik Sinner derrota a Hugo Gaston en la primera ronda del Abierto de Australia 2026, el número 2 del mundo se enfrentaría con el ganador del partido entre Dino Prizmic y James Duckworth.

Publicidad

En síntesis

  • Jannik Sinner debuta contra Hugo Gaston en el Abierto de Australia.
  • El día y horario del encuentro en el Abierto de Australia aún no está confirmado.
  • La transmisión en México será a través de ESPN y Disney+.
patricio hechem
Patricio Hechem
Lee también
¿Por qué no juega Luca Orellano en Mazatlán vs. Rayados?
Liga MX

¿Por qué no juega Luca Orellano en Mazatlán vs. Rayados?

Los rivales que podría tener Canelo Álvarez en su regreso al boxeo
Boxeo

Los rivales que podría tener Canelo Álvarez en su regreso al boxeo

La verdad detrás del interés de River por Luka Romero
Cruz Azul

La verdad detrás del interés de River por Luka Romero

La selección que entrenará en El Barrial durante el Mundial 2026
Mundial 2026

La selección que entrenará en El Barrial durante el Mundial 2026

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo