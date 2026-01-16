¿Cuándo y a qué hora juega Jannik Sinner vs. Hugo Gaston por el Abierto de Australia 2026?

El Abierto de Australia 2026 comienza este sábado 17 de enero con varios partidos importantes. Jannik Sinner es el vigente bicampeón de este Grand Slam y buscará defender su corona, pero el italiano tendrá que ir superando pruebas para lograr eso.

Publicidad

Publicidad

Jannik Sinner no disputó ningún torneo antes de su aparición en el Abierto de Australia y solo jugó una exhibición contra Carlos Alcaraz, por lo que el primer partido oficial del #2 del ranking ATP será frente a Hugo Gaston. El tenista francés está ubicado en el puesto #94 de la clasificación.

¿Cuándo y a qué hora es el partido de Jannik Sinner ante Hugo Gaston?

Si bien el primer Grand Slam del año comienza este sábado, los que quieran ver al italiano tendrán que esperar un día más. El partido de Jannik Sinner contra Hugo Gaston se disputa el domingo 18 de enero, aunque podría jugarse el lunes si es lo programan para la noche de Australia.

Está claro que Jannik Sinner jugará en la Rod Laver Arena, la cancha central del torneo, pero aún está por verse si lo hará en la jornada diurna o noctura de Melbourne.

Publicidad

Publicidad

¿Cómo ver el partido de Jannik Sinner ante Hugo Gaston?

El partido de Jannik Sinner ante Hugo Gaston podrá verse en México a través de ESPN y Disney+, al igual que en Centroamérica y Sudamérica. En España se transmite por Eurosport y en Estados Unidos por ESPN y Tennis Channel.

ver también El dinero que recibirían Carlos Alcaraz o Jannik Sinner si son campeones del Abierto de Australia 2026

México : ESPN y Disney+

: ESPN y Disney+ Centroamérica : ESPN y Disney+

: ESPN y Disney+ Sudamérica : ESPN y Disney+

: ESPN y Disney+ España : Eurosport

: Eurosport Estados Unidos: ESPN y Tennis Channel

¿Contra quién jugaría Jannik Sinner en caso de avanzar?

Si Jannik Sinner derrota a Hugo Gaston en la primera ronda del Abierto de Australia 2026, el número 2 del mundo se enfrentaría con el ganador del partido entre Dino Prizmic y James Duckworth.

Publicidad

Publicidad

En síntesis