Jannik Sinner y Novak Djokovic se enfrentan por una de las semifinales del Abierto de Australia 2026. Ya solo quedan cuatro tenistas en pie en el primer Grand Slam del año y, en este caso, se da un enfrentamiento que genera mucha expectativa.

Con respecto al número 2 del mundo, y después de haber sufrido contra el estadounidense Eliot Spizzirri, Jannik Sinner no tuvo muchas dificultades para vencer a Ben Shelton y le ganó en sets corridos por 6-3 6-4 y 6-4. Recordemos que el italiano es el campeón vigente.

Por su parte, Novak Djokovic estaba cerca de sacar los boletos para volver a su casa luego de perder los dos primeros sets con Lorenzo Musetti. Sin embargo, el italiano sufrió una lesión en su aductor derecho y tuvo que retirarse del partido en el tercer set, por lo que el serbio avanzó a la semifinal cuando el marcador iba 4-6 3-6 y 3-1.

¿Cuándo y a qué hora juegan Jannik Sinner vs. Novak Djokovic?

El partido entre Jannik Sinner y Novak Djokovic por la semifinal del Abierto de Australia 2026 se disputa el próximo viernes 30 de enero en el Estadio Rod Laver. El horario no está confirmado, aunque lo más probable es que lo coloquen a la noche de Melbourne, es decir que sería a las 02:00hs (CDMX) aproximadamente.

Jannik Sinner lidera el historial entre sí con 6 victorias y 4 derrotas. El italiano ha ganado los últimos cinco partidos frente a Novak Djokovic, lo que marca la superioridad del actual #2 del mundo. Su último enfrentamiento fue en la semifinal de Wimbledon 2025, en la que el vigente campeón en Australia ganó en sets corridos.

¿Cómo ver en vivo el partido?

El partido entre Jannik Sinner y Novak Djokovic por la semifinal del Abierto de Australia 2026 puede verse en México en ESPN por la TV y por Disney+ vía streaming, al igual que en Sudamérica. En España se transmite por Eurosport y en Estados Unidos por ESPN y Tennis Channel.

México : ESPN y Disney+

: ESPN y Disney+ Centroamérica : ESPN y Disney+

: ESPN y Disney+ Sudamérica : ESPN y Disney+

: ESPN y Disney+ España : Eurosport

: Eurosport Estados Unidos: ESPN y Tennis Channel

