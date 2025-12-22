El mundo alrededor de Tigres se vio conmocionado en las últimas horas por la no continuidad de Javier Aquino. Pero el problema no se generó por su salida en sí sino que fue porque el futbolista manifestó que fue maltratado por la directiva del club auriazul.

Publicidad

Publicidad

Las declaraciones de Javier Aquino por cómo manejaron su situación contractual generó polémica. Muchos protagonistas defendieron al defensa mexicano por lo sucedido y uno de ellos fue Robert Dante Siboldi, quien también tuvo un episodio con la directiva de Tigres en el pasado.

Cabe recordar que el club auriazul despidió al entrenador uruguayo en junio del año pasado porque lo culpó de haber vendido información a Rayados en lo que fue la serie de cuartos de final del Clausura 2024, en la que Tigres quedó eliminado en el Clásico Regio.

Las críticas de Robert Dante Siboldi

“Yo creo que tienen miedo, creo que son cobardes. Le tienen mucho miedo a la afición, de lo que puedan decir o pensar de ellos. Cuando encaras las cosas de frente todo se arregla, yo creo que no tienen la capacidad, creo que va por ahí”, comenzó diciendo Robert Dante Siboldi en el programa ‘La Última Palabra’.

Publicidad

Publicidad

“No quiero hablar del equipo, creo que no es el equipo, son los directivos. No tiene nada que ver Tigres con lo que es el manejo de los directivos en este momento. Sería injusto porque al hablar de Tigres hablas de toda la historia y de la afición. Yo no meto a Guido porque lo conozco y creo que tiene códigos, no creo que esté en la misma sintonía que estos directivos”, agregó el técnico uruguayo.

Tweet placeholder

ver también ¡No se baja! Tigres UANL acelera para concretar la llegada de Kevin Lomónaco desde Independiente

Por último, Robert Dante Siboldi habló sobre su historia personal con la directiva encabezada por Mauricio Culebro: “No mostraron una sola prueba de todo lo que nos calumniaron, de todo lo que nos culparon. Y encima inventaron historias con una chica del club. Se ve que es el modus operandi de esta gente”.

Publicidad

Publicidad

En síntesis