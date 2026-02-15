Es tendencia:
El jugador más criticado por la afición de Tigres UANL tras la derrota ante Cruz Azul: “Es un cero a la izquierda”

La afición señaló a uno de los principales culpables de la derrota de los Felinos antes la Máquina Cementera por la Primera División de México.

Por Agustín Zabaleta

Por la Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga MX, Tigres UANL cayó derrotado por 2-1 ante Cruz Azul en el Estadio Cuauhtémoca de la ciudad de Puebla. Joaquim en contra y Nicolás Ibáñez marcaron para el local, mientras que Ángel Correa descontó para los regiomontanos.

Tras el compromiso, los aficionados de los Felinos se epxresaron en redes sociales, sobre todo en ‘X’, ex Twitter, y estallaron por la derrota. Además, señalaron a un jugador particular por la caída: el atacante Ozziel Herrera, que entró al os 61 minutos de partidos.

Tweet placeholder

No entiendo como siguen prefiriendo a ozziel“, “Ahí cuando quieran empezar a exigirle al huevón de Ozziel“, “Ozziel es un cero a la izquierda“, “Ozziel hace dos temporadas que no aporta absolutamente nada“, fueron algunos mensajes que se vieron en la plataforma.

La afición de Tigres UANL apuntó contra Ozziel Herrera por la derrota

