El Clausura 2026 de la Liga MX avanza a buen ritmo y ahora, en la previa de la Jornada 6, el delantero Ángel Correa habló en conferencia de prensa del duelo de Tigres UANL ante Cruz Azul este domingo. Más allá del duelo, al atacante se le consultó sobre la partida de Germán Berterame a Inter Miami y si jugaría allí.

Publicidad

Publicidad

Así inició el jugador al ser consultado sobre jugar con Lionel Messi: “Sí, bueno, es una realidad que ya se fue de Berterame para el Miami. Se ha llevado un grandísimo delantero, lo conozco también. Es una gran persona y le deseo lo mejor“.

Y continuó: “Yo tengo un contrato acá en Tigres. La verdad que estoy agradecido y muy feliz, tanto yo como mi familia, por como nos recibieron desde el primer momento. Así que en ningún momento se me cruzó por la cabeza irme a otro lado a jugar“.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Por otro lado también, habló del duelo que se viene: “En el torneo pasado, ¿dónde jugamos? No era en la cancha… no sé cuál sea la casa de Cruz Azul. Nada, como decía antes, es un grandísimo equipo, somos conscientes y a prepararlo de la mejor manera para traernos los tres puntos porque es muy importante para nosotros”.

También se dio lugar para hablar de Nicolás Ibáñez, ex compañeros y ahora rival en la Máquina Cementera: “Contento por Nico, porque haya debutado y haya hecho un gol, la verdad que se lo merece. Compartí el torneo pasado con él, es una grandísima persona, tanto él como su familia. Nos recibieron muy bien acá, nos hicieron sentir muy a gusto, así que les deseo lo mejor”.

¿Cómo está siendo la temporada 2025-26 de Ángel Correa en Tigres UANL?

ver también Mientras Lionel Messi gana 12 millones, el salario que ganaría Ángel Correa en Inter Miami

En lo que respecta a lo meramente estadístico, el argentino lleva disputados 27 compromisos, siendo titular en 25 de los mismos. Anotó 12 goles y realizó 6 asistencias, siendo un curso fructífero para el nacido en Argentina hasta el momento.

Publicidad

Publicidad

En síntesis