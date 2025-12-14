Es tendencia:
¿Por qué no juega Ozziel Herrera en Toluca vs. Tigres UANL por la Final del Apertura 2025?

El atacante mexicano no será parte del duelo de los Felinos ante los Diablos Rojos por la Primera División de México.

Por Agustín Zabaleta

Ozziel Herrera no será parte del duelo de Tigres UANL ante Toluca por el Apertura 2025
© Getty ImagesOzziel Herrera no será parte del duelo de Tigres UANL ante Toluca por el Apertura 2025

En el marco de la Vuelta de la Final de la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MXToluca y Tigres UANL se enfrentan este diciembre 14 de diciembre desde las 19:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Nemesio Diez. El local buscará dar vuelta la serie y la visita defender la ventaja parcial.

Para este partido, el director técnico Guido Pizarro no contará con un jugador que suele ser titular. El atacante mexicano Ozziel Herrera no será de la partida e integrará el banquillo. La razón radica en que el futbolista no se recuperó al 100% de una lesión muscular en la pierna derecha como para ir desde el arranque.

¿Quién será el reemplazo de Ozziel Herrera en Toluca vs. Tigres UANL?   

Con esta noticia, el delantero francés André-Pierre Gignac se sumará al conjunto inicial y, con 40 años, liderará una vez más la ofensiva de los Felinos. De esa manera, junto a Ángel Correa y Diego Laínez serán los grandes referentes para el equipo en el campo de juego.

¿Cuál será la alineación de Tigres UANL vs. Toluca sin Ozziel Herrera?   

Sin Ozziel Herrera, el conjunto auriazul formará de la siguiente manera en su encuentro contra los Diablos Rojos: Guzmán; Garza, Joaquim, Angulo, Farfán; Lainez, Gorriarán, Zwarg, Correa; Brunetta y Gignac.

Las alineaciones de Toluca vs. Tigres UANL por la vuelta de la final del Apertura 2025

Las alineaciones de Toluca vs. Tigres UANL por la vuelta de la final del Apertura 2025

