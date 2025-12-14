En el marco de la Vuelta de la Final de la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX, Toluca y Tigres UANL se enfrentan este diciembre 14 de diciembre desde las 19:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Nemesio Diez. El local buscará dar vuelta la serie y la visita defender la ventaja parcial.

Para este partido, el director técnico Guido Pizarro no contará con un jugador que suele ser titular. El atacante mexicano Ozziel Herrera no será de la partida e integrará el banquillo. La razón radica en que el futbolista no se recuperó al 100% de una lesión muscular en la pierna derecha como para ir desde el arranque.

¿Quién será el reemplazo de Ozziel Herrera en Toluca vs. Tigres UANL?

Con esta noticia, el delantero francés André-Pierre Gignac se sumará al conjunto inicial y, con 40 años, liderará una vez más la ofensiva de los Felinos. De esa manera, junto a Ángel Correa y Diego Laínez serán los grandes referentes para el equipo en el campo de juego.

¿Cuál será la alineación de Tigres UANL vs. Toluca sin Ozziel Herrera?

Sin Ozziel Herrera, el conjunto auriazul formará de la siguiente manera en su encuentro contra los Diablos Rojos: Guzmán; Garza, Joaquim, Angulo, Farfán; Lainez, Gorriarán, Zwarg, Correa; Brunetta y Gignac.

