Por la Jornada 2 del Clausura 2026 de la Liga MX, que se llevó a cabo entresemana, Tigres UANL recibió un duro golpe y cayó derrotado por 1-0 en condición de local contra Pumas UNAM en el Estadio Universitario. El equipo busca su revancha tras perder el Apertura 2025.

Publicidad

Publicidad

Tras la caída en manos de los Universitarios, el director técnico de los Felinos, Guido Pizarro, habló en conferencia de prensa ante periodistas y medios: “Consciente de que el segundo tiempo es el equipo que se tiene que ver. Seguir afianzando cosas positivas que se vieron en el equipo”.

Y continuó: “Nos duele perder, así que dar vuelta a la página rápido para el día sábado”. Además, también sostuvo que será importante revisar todo lo bueno y lo malo: “Creo que hacer autocrítica, ser consciente de lo que se hizo, corregir lo que se hizo bien”.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Por otro lado, fue sinceró y no anduvo con rodeos al explicar la razón por la que su equipo no se quedó con los tres puntos: “Tuvimos muchas situaciones de gol. Hoy no quiso entrar”. “Pateamos treinta y dos veces, tocamos dentro del área”, deslizó.

También remarcó el plan a seguir por la lesión de Marco Farfán: “La directiva está trabajando. Se está analizando la incorporación de un jugador”. Cabe recordar que el futbolista sufrió una fractura en el escafoides del pie derecho y será baja por varias semanas.

¿Cuándo y contra quién juega Tigres UANL por la Jornada 3 del Clausura 2026 de la Liga MX?

ver también ¿No lo negó? Guido Pizarro y la posibilidad de que Richard Sánchez llegue como refuerzo a Tigres

De cara a poder recuperarse y volver a la victoria, Tigres UANL estará jugando por la Jornada 3 ante Toluca el próximo sábado 17 de enero desde las 19:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Universitario, reeditando la última Final de la Primera División de México.

Publicidad

Publicidad

En síntesis