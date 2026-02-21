Tigres perdió por 2-1 con Pachuca este viernes y sumó su segunda derrota consecutiva en la Liga MX. Este resultado fue un golpe duro para el equipo de Guido Pizarro, más si se considera que habían empezado ganando el encuentro gracias al gol de Ozziel Herrera.

Diego Lainez fue titular en el partido y jugó los 90 minutos. En las últimas horas se generó un debate acerca del extremo debido a que no fue convocado por Javier Aguirre para el amistoso del próximo miércoles de la Selección Mexicana ante Islandia.

Guido Pizarro sobre Diego Lainez y México

En este sentido, a Guido Pizarro le consultaron en la conferencia de prensa sobre la no convocatoria de su futbolista: “Sí, la verdad es que no me metería en decisiones de otro. Coincidimos que es de los mejores jugadores de la Liga y creo que de mexicanos en la actualidad, creo que es uno de los mejores a nivel número, a nivel futbolístico”.

No obstante, el técnico de Tigres dijo que son decisiones que toma Javier Aguirre: “Él es muy consciente y está muy enfocado en trabajar para lograr estar, pero ya son decisiones de Aguirre. Diego está muy comprometido acá, está muy comprometido para ayudar a la selección y ojalá que le toque estar”.

Diego Lainez en México (Getty Images)

Que el entrenador de México no haya convocado a Diego Lainez indicaría que el Vasco ya no lo considera al ‘Factor’ de cara a la lista del Mundial 2026. Según lo revelado por Gibrán Araige y David Faitelson, el extremo no terminó de convencer a Javier Aguirre.

Más allá de lo que suceda con el Tri, Diego Lainez se ha ido convirtiendo en una pieza clave de Tigres desde su regreso a la Liga MX. El mexicano convirtió 13 goles y dio 23 asistencias en 135 partidos con el club auriazul.

En síntesis