Luego de la salida de Javier Aquino tras el subcampeonato de Tigres, el futbolista dio declaraciones en donde dejaron mal parados a la directiva de Mauricio Culebro y la dirección técnica de Guido Pizarro. Pero su versión se puso en duda por lo que en su pasado hizo con Cruz Azul, de esta manera hay a quienes no les pareció que fuera real lo que contó.

Sobre todo porque anteriormente algunas fuentes dieron a conocer que el futbolista no habría aceptado una reducción salarial, puesto que esa era la versión que se manejó y que dejó mal parado al futbolista, pero no es la única ocasión en la que la directiva y el cuerpo técnico se ven involucrados en escándalos y ponen a pensar en las versiones.

4 escándalos con la directiva de Tigres

Una de ellas fue cuando tanto la directiva como todo el equipo le dio la espalda a Veljko Paunovic, había videos filtrados del vestidor en donde los jugadores ignoraban sus indicaciones y se centraban en los capitanes del equipo, dejándolo incluso fuera de todo, en una polémica decisión se fue y designaron precisamente a Pizarro.

Otra más fue cuando contrataron a Diego Cocca e inmediatamente fue cesado de la plantilla. El estratega en su momento mencionó que había cosas que no habían sido claras, pero el señalado fue él. El mismo caso fue con Robert Dante Siboldi, al estratega se le hizo salir como si hubiera hecho algo muy grave dentro de la escuadra, pero más tarde fue él mismo quien decidió hablar al respecto, dejando a que saliera a la luz.

Y finalmente, está el caso de Katty Martínez y es que tras irse de Tigres se hablaron muchas cosas de la futbolista sobre todo porque se dio a conocer el rumor de que la llegada de Sebastián Córdova representaba parte de la negociación, ahora el jugador ya no está y aunque ella prometió dar su versión hasta el momento no se ha dicho.

