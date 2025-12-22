Tras perder la final del Torneo Apertura 2025 ante Toluca, Tigres vive momentos de polémica luego de confirmar la salida de uno de sus futbolistas históricos. Javier Aquino, lateral derecho y referente de la institución durante más de diez años, no verá renovado su contrato y dejará el club para la temporada 2026.

Javier Aquino durante su última etapa en Tigres (Getty Images)

Según información de Claro Sports, la directiva felina le comunicó su decisión en octubre, notificándole que no formaría parte del proyecto del próximo año. La noticia causó revuelo dentro y fuera del club, debido a la trayectoria y el impacto que Aquino tuvo durante su carrera en Tigres.

Luego de hacerse oficial su salida, Aquino habló con TUDN y no dudó en expresar su descontento. Sus comentarios apuntaron directamente a Mauricio Culebro, presidente de Tigres, y a Guido Pizarro, señalando que no fueron del todo honestos con él durante el proceso.

Las duras declaraciones de Aquino

“Conmigo no fueron del todo honestos y creo que merecía, al menos, la claridad de decirme, con tiempo, que no tenían planes para que continuara. Con honestidad, me decepcionó un poco, tanto él (Guido Pizarro) como Mauricio Culebro que están al frente del club… sí esperaba otra cosa. No representan los valores que tiene la institución de Tigres”, comentó el futbolista.

Y luego siguió: “Teníamos más de diez años de conocernos y no había más que decirme unos meses antes que era mi último torneo; simplemente era decirme que no seguía. Pienso que así no se hacen las cosas, se dicen de frente”.

Finalmente, Aquino reflexionó sobre su trayectoria en el club: “Toda la situación se deriva de las formas. Después de tantos años de haberle entregado todo al club, de haber dejado en diez años y medio de mi carrera muchos títulos, mucho esfuerzo y dedicación, me lo informaran de esta forma. Sabía que las historias tienen un principio y un fin, nunca fui un jugador exigente; incluso cuando intentaron negociar conmigo, nunca tuve problemas con aceptar las condiciones que ellos querían para quedarme seis meses o un año más”.

