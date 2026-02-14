Antonio Mohamed respondió si dejaría a Toluca en verano por otro equipo: “Si me voy es…”

Toluca le ganó por 1-0 a Xolos este viernes y el bicampeón de la Liga MX pudo cortar la racha de tres empates consecutivos que traía tras las igualdades con Tigres, Puebla y Cruz Azul. Paulinho, el gran goleador de los Diablos Rojos, fue el autor del gol de la victoria.

Con estos tres puntos sumados ahora el equipo de Antonio Mohamed se posicionó 3° en la tabla, aunque está claro que faltan muchas jornadas por disputarse. Por otro lado, el entrenador argentino habló sobre su futuro en Toluca luego de los rumores sobre su posible salida en el verano próximo.

Antonio Mohamed sobre su futuro

“Estoy muy contento en Toluca, tengo contrato hasta 2027. No dejaría a Toluca por ir a otro equipo, que quede claro cualquier otra especulación“, comenzó diciendo Antonio Mohamed en conferencia de prensa tras el triunfo de los Diablos Rojos en el Clausura 2026.

“Si me voy de Toluca es para descansar, estoy muy comprometido con este proyecto. Estoy muy contento y no hay nada más que hablar“, agregó el técnico de Toluca. Lo cierto es que esta especulación se generó por una declaración de Francisco Suinaga, presidente ejecutivo de la institución.

Antonio Mohamed tiene una cláusula de salida en verano (Getty Images)

“Acordamos una salida en el verano que beneficie a ambas partes. En caso de que un proyecto le llegue y tenga la ilusión de ir, se lo ha ganado”, fue lo que dijo el directivo de Toluca. Por otro lado, el Turco dio detalles de cuándo volvería Alexis Vega a jugar.

“Esperemos que Alexis (Vega) esté pronto. Es el que está más cercano a volver de los tres lesionados. Y que así estemos lo más completos posible para cuando se inicie la doble competencia. Alexis está cerca de volver, contra Necaxa es complicado, pero contra Chivas es muy probable tenerlo de vuelta“, explicó Antonio Mohamed. El juego ante el Rebaño es el próximo 28 de febrero.

