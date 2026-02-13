Toluca juega este viernes contra Xolos en busca de cortar su racha de tres empates consecutivos en el torneo nacional. Los Diablos Rojos son los bicampeones de la Liga MX y uno de los objetivos es conseguir el tricampeonato, un hecho que sería histórico para el club.

Publicidad

Publicidad

No obstante, Toluca también disputa la Concachampions en este primer semestre de 2026. El conjunto de Antonio Mohamed aún no debutó en la competición como sí lo hicieron los demás equipos de la Liga MX. En cuanto a los objetivos a corto plazo, el entrenador argentino lo tiene claro.

Antonio Mohamed quiere la Concachampions

“El objetivo número uno que tenemos es el plano internacional. Lo tenemos claro desde inicio de temporada. Si tenemos que decidir vamos a decidir por Concacaf porque queremos ganar el título internacional y clasificar al Mundial de Clubes“, comentó el Turco Mohamed en Fox Sports.

“No es nada fácil emular el 2025, pero intentaremos y vamos a hacer todo lo que depende de nosotros para llegar al éxito nuevamente. Tenemos muy claro cuáles son nuestros objetivos, obviamente que son los dos, pero cuando tengamos que elegir ya sabemos por dónde ir“, agregó el técnico de Toluca.

Publicidad

Publicidad

San Diego es el rival de Toluca en la Concachampions 2026 (Getty Images)

Los Diablos Rojos debutarán en la Concachampions 2026 frente a San Diego, equipo que viene de eliminar a Pumas en la Primera Ronda del torneo. Sin días y horarios confirmados, los partidos de octavos de final serán del 10 al 12 de marzo en Estados Unidos y la vuelta del 17 al 19 del mismo mes en el Nemesio Díez.

ver también Se confirmó el futuro de Paulinho en Toluca y ya tiene fecha de salida

Todavía falta un mes para que Toluca se enfrente con San Diego, por lo que aún puede priorizar la Liga MX. Xolos, Necaxa, Chivas, Pumas y FC Juárez son los rivales de los Diablos Rojos antes del primer duelo del equipo de Antonio Mohamed por la Concachampions.

Publicidad

Publicidad

En síntesis