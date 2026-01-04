Este domingo el conjunto de Toluca sorprendió con un nuevo refuerzo para su plantilla. Aún cuando recientemente acaba de anunciar la llegada de Sebastián Córdova, el equipo bicampeón de Antonio Mohamed sabe que si quiere ir por el tricampeonato necesita a los mejores en su plantilla aún cuando ya lo han demostrado.

El anuncio oficial lo hicieron a través de un video en donde la escuadra escarlata le da la bienvenida a Jorge Díaz Price y posteriormente subió unas fotos de él donde se ve cómo plasma su firma. Esto después de que el conjunto del Cancún FC subiera también un escrito y un video en donde se despedía del futbolista y le pedía a los Diablos Rojos que “lo traten bien”.

¿Quién es Jorge Díaz Price?

Es un centrocampista de 27 años de edad, nacido en Cancún, Quintana Roo, en 2018 debutó vistiendo la camiseta del León convirtiéndose en el Mejor Novato del torneo Clausura de ese año. Durante el 2020 y 2021 estuvo en el equipo Everton de Viña del Mar en Chile donde sólo tuvo la oportunidad de disputar 24 partidos.

De ahí volvió al conjunto esmeralda donde estuvo bajo las riendas de Renato Paiva, quien fuese también el DT de la escuadra escarlata. En el 2024 llegó a jugar con la escuadra de Cancún FC en la Liga de Expansión MX donde fue uno de los mejores en la cancha y es por ello que en este mercado invernal varios equipos de la Liga MX se interesaron en el mexicano.

¿Cómo juega Jorge Díaz Price?

Entre las cualidades que puede tener es un buen disparo de larga distancia, una calidad técnica notable, y es capaz de hacer tareas tanto de mediocampista como de delantero. En la liga de ascenso ha podido destacar en su equipo y aunque no haya tenido el éxito necesario en León y en Chile mucho se debió a las circunstancias externas de los clubes.

