Toluca viene de consagrarse bicampeón del futbol mexicano hace apenas unas semanas y no pierde tiempo. Con la ambición intacta, el club ya trabaja pensando en el Clausura 2026, torneo en el que el gran objetivo será claro y contundente: ir por el tricampeonato y seguir marcando época en la Liga MX.

Publicidad

Publicidad

Con esa meta en mente, la directiva decidió reforzar zonas puntuales del plantel y el primer movimiento ya fue confirmado. Sebastián Córdova se convirtió en el primer fichaje de los Diablos Rojos, llegando con el pase en su poder tras su etapa en Tigres, una incorporación que suma calidad, experiencia y variantes ofensivas.

Pero no fue el único nombre que apareció en la carpeta de Antonio Mohamed. En las últimas horas, el periodista César Luis Merlo, a través de Súper Deportivo, confirmó que Pavel Pérez será el segundo refuerzo del campeón. Toluca avanzó con decisión y logró cerrar la operación con Necaxa.

Publicidad

Publicidad

Según la información revelada, los Diablos Rojos comprarán la totalidad del pase del futbolista y Pérez firmará un contrato por las próximas cuatro temporadas, consolidándose como una apuesta importante dentro del proyecto que encabeza el Turco Mohamed para seguir peleando arriba.

De esta manera, el campeón continúa moviéndose con inteligencia en el mercado, reforzando su estructura y enviando un mensaje claro al resto de los equipos mexicanos: no se conforma con lo conseguido anteriormente y va por más títulos.

Publicidad

Publicidad

ver también Antonio Mohamed y una revelación sobre su vida deportiva en México: “Me considero un mexicano más”

La carrera de Pavel Pérez

2019–2025: Guadalajara

Guadalajara 2019–2020: Toledo

Toledo 2020–2021: Tepatitlán

Tepatitlán 2021–2022: Tapatío

Tapatío 2025–: Necaxa

El otro nombre que suena para reforzar Toluca

Además de Pérez, otro de los nombres que sonó para reforzar a Toluca fue el de Jonathan González, futbolista de Rayados de Monterrey. El mediocampista ya fue dirigido por Antonio Mohamed en el equipo regio y existieron conversaciones en las últimas semanas, aunque por ahora su llegada no está confirmada y las negociaciones siguen abiertas.

En síntesis

Sebastián Córdova llega a Toluca como primer refuerzo tras quedar libre de Tigres .

llega a como primer refuerzo tras quedar libre de . El club comprará la totalidad del pase de Pavel Pérez al Necaxa por cuatro temporadas .

al por . El entrenador Antonio Mohamed mantiene negociaciones abiertas para incorporar al mediocampista Jonathan González.

Publicidad