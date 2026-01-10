El mejor equipo de la última temporada ha sido sin ningún tipo de dudas el Deportivo Toluca, que se quedó con los tres títulos del año en México. Sin embargo, no se trata sólo de un equipo sino de un proyecto a largo plazo a nivel global. Los ‘Diablos Rojos’ tienen hambre de gloria y van por el tricampeonato, con aspiraciones de seguir haciendo historia.

Publicidad

Publicidad

El año pasado, los resultados simplemente acompañaron y fueron el fruto de una de las mejores planificaciones deportivas que tiene el futbol mexicano en la actualidad. El departamento de futbol de Toluca, con Santiago San Román como conductor, ha tomado decisiones que han posicionado nuevamente a un club histórico como el mejor del país.

Por ello, pocos cuestionarán el accionar del cuadro choricero en esta nueva ventana de transferencias para el Clausura 2026. La institución escarlata está trabajando con lentitud y sigilo en el mercado de invierno. Si bien el tricampeonato es un objetivo en común entre jugadores, cuerpo técnico y dirigentes, todos saben que la solución no es solo comprar y comprar.

Todas las altas de Toluca para el Clausura 2026:

Hasta el momento, los ‘Diablos Rojos’ han concretado cuatro incorporaciones de cara al campeonato del primer semestre del año, tres como refuerzos y uno como apuesta:

Publicidad

Publicidad

Sebastián Córdova (28 años): libre tras su paso por Tigres UANL.

(28 años): libre tras su paso por Tigres UANL. Pável Pérez (27 años): compra definitiva de su ficha a Necaxa.

(27 años): compra definitiva de su ficha a Necaxa. Jorge Díaz Price (27 años): compra definitiva de su ficha a Cancún FC.

(27 años): compra definitiva de su ficha a Cancún FC. David Shrem (20 años): libre tras su paso por Pachuca.

Estos cuatro nuevos futbolistas ya fueron inscriptos por la directiva del Toluca en la Liga MX, registrados con los dorsales ‘7’, ’15’, ’29’ y ’18’ respectivamente.

Toluca celebró la duodécima estrella pero quiere más [Foto: Getty]

Publicidad

Publicidad

Todas bajas de Toluca para el Clausura 2026:

Hasta esta instancia, el elenco de Antonio Mohamed acumula cinco salidas de la plantilla para este nuevo certamen, tres que venían jugando en el primer equipo y dos que no:

Juan Pablo Domínguez : venta definitiva de su ficha al Club León.

: venta definitiva de su ficha al Club León. Héctor Herrera : libre a Houston Dynamo, tras el vencimiento de su contrato.

: libre a Houston Dynamo, tras el vencimiento de su contrato. Robert Morales : cesión por un año a Pumas UNAM, con cargo y opción de compra.

: cesión por un año a Pumas UNAM, con cargo y opción de compra. Ronaldo Beltrán : préstamo por un año a Atlante, sin cargo y opción de compra.

: préstamo por un año a Atlante, sin cargo y opción de compra. Anderson Duarte: préstamo por un año a Atlético San Luis, con cargo y opción de compra.

ver también La curiosa presentación de Juanpi Domínguez en León: “No fallaste el penal, sólo la pateaste lejos”

Todos los rumores de Toluca para el Clausura 2026:

Como ha sido un mercado tranquilo para el cuadro escarlata, no han existido muchas negociaciones fuera de los jugadores apuntados. Una novela que sí ha tenido lugar y no ha prosperado aún ha sido el posible trueque con América entre Ralph Orquin y Brian García. Ambos iban a cambiar club como cedidos, pero la decisión del defensa de las ‘Águilas’ de no querer renovar antes de salir, hizo que en el Nido estancasen todo. De todos modos, el libro de pases no está cerrado para Toluca, ni en llegadas ni en salidas.

Publicidad

Publicidad