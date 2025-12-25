En un movimiento previsto por pocos en México, Toluca había sorprendido al mercado al traer a uno de los reconocidos porteros del futbol europeo a principios de año. El español Pau López fue el primer fichaje del 2025 de los ‘Diablos Rojos’, habiendo llegado para suplir la salida de un histórico como Tiago Volpi.

Sin embargo, la operación terminó finalmente siendo negativa desde todo aspecto. El principal fue el deportivo: duró poco y cuando le tocó jugar no dio seguridad. Además, su ausencia en la Liguilla del Clausura fue mirada de reojo por todos, al justificar su baja por una lesión en su dedo que muchos acusaron de haber sido fingida.

Tras la conquista del título de aquel torneo, el portero se la hizo muy complicada al club para rescindir su contrato. Antonio Mohamed, que había dado luz verde a su arribo en un inicio, no dudó en pedir su salida tras su olvidable primer semestre. No obstante, lejos estuvo el arquero de ser gentil con la institución que le brindó una chance en un momento donde venía con escasa continuidad.

Toluca se llevó un fiasco con el fichaje de Pau López [Foto: Getty]

Allí por junio, en el mercado de mediados del 2025, se había sabido que las negociaciones entre la directiva y su agente habían sido ásperas. También se observó que su desvinculación había demorado más de la cuenta por las pretensiones del mismo. Sin embargo, nunca se había filtrado qué fue lo que exigió y lo que se acordó en aquella instancia.

De acuerdo a lo informado en las últimas horas por el popular César Luis Merlo, Toluca le terminó pagando ¡7 meses extra! a Pau López para poder deshacerse de él. El guardameta no cedió un centímetro, y la peleó hasta el final, hasta que las autoridades bajaron los brazos y sólo aceptaron para poder enfocar la atención en otros temas más importantes.

Es de público conocimiento que generalmente en las rescisiones de contrato, los clubes acaban abonándole un monto dado al jugador que se desvincula. Sin embargo, esa cifra suele ser de común acuerdo. En este caso, el español condenó al cuadro escarlata a desviarle una suma innecesariamente abultada. Pudiendo haberse ido con la cabeza gacha de vuelta a Europa, concluyó en un conflicto que perjudicó a los Diablos Rojos.

Los hechos no mienten: cobró más por lo que se llevó luego que el tiempo que estuvo jugando en el equipo. En su efímero paso por el Toluca, Pau López disputó apenas 11 partidos en total, donde le convirtieron 16 goles y sólo mantuvo cuatro vallas invictas. Luego, Luis Manuel García ocupó su lugar y fue el héroe de la escuadra campeona.

En base a los datos proporcionados por la plataforma especializada Salary Leaks, el golero español ganaba en el elenco escarlata un salario de 1.72 millones de euros al año. Bajo esta consideración, se habría llevado poco más de un millón por la desvinculación del club, realizando una equivalencia a esos siete meses que cobró tras su salida definitiva. Hoy, es suplente en Real Betis, pero con los bolsillos llenos por México.