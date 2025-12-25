El Club León se está quedando con todas las miradas en estos días en el mercado de fichajes del futbol mexicano. En todo el país, no hay ningún equipo que haya cerrado tantas contrataciones y sobre todo con tanta prisa. El conjunto esmeralda está acelerando en el libro de pases y el cuerpo técnico ya tiene varias caras nuevas para la pretemporada.

La más reciente de ellas fue anunciada este jueves, en plena Navidad. A través de las redes sociales, ‘La Fiera’ presentó a Juan Pablo Domínguez, delantero proveniente del Toluca. El extremo derecho mexicano llega a León por medio de una transferencia definitiva, por lo que ha dejado de pertenecer a los ‘Diablos Rojos’.

Esta oficialización tomó por sorpresa a los aficionados: no por la noticia en sí, que ya se conocía, sino por la forma en que la institución comunicó el fichaje del delantero. El equipo anunció a su refuerzo recordando uno de sus peores momentos como futbolista, lo cual descolocó a los usuarios que observaron la publicación de la cuenta.

En un emotivo video, León rememoró el penal que Juanpi erró en la final del último Torneo Apertura. En la tanda decisiva desde los doce pasos, el extremo había tenido la oportunidad de ‘matar’ la serie y hacer campeón a Toluca, pero desperdició su chance y recibió murmullos. Más tarde, tuvo suerte ya que Alexis Vega marcó el suyo y el conjunto escarlata pudo coronarse, salvándose de quedar como villano.

Juanpi y una escena que le dará sed de revancha.

Sin embargo, el elenco esmeralda no utilizó ese episodio doloroso para Juanpi Domínguez en un mal sentido, sino todo lo contrario. En León le prometieron confianza y le dieron una lógica ‘revanchista’ al futbolista, asegurando que en ‘La Fiera’ podrá dar vuelta su imagen. Lo hicieron a través de una producción audiovisual muy bonita, que trajo reacciones positivas entre los fanáticos.

ver también Mientras tiene nuevos refuerzos, León podría perder a una figura vital para Ignacio Ambriz

“Todos fallamos y eso nos ayuda a descubrir otro camino; no fallaste aquel penal, solo la pateaste muy lejos”, expresó un sentido mensaje en la grabación generada por el equipo de prensa de León. Juan Pablo Domínguez firmó su contrato con el elenco de Nacho Ambriz, y comienza con una palma en la espalda y con el apoyo de toda una institución.

Los seis fichajes de León en invierno para el Clausura 2026:

En este desglose, todas las incorporaciones que lleva realizadas y cerradas ‘La Fiera’ en pocas semanas de mercado de pases:

Abraham Villegas , a préstamo desde las Chivas de Guadalajara.

, a préstamo desde las Chivas de Guadalajara. Nicolás Vallejo , por compra definitiva desde Independiente.

, por compra definitiva desde Independiente. Diber Cambindo , por compra definitiva desde Necaxa.

, por compra definitiva desde Necaxa. Bryan Colula , por compra definitiva desde Mazatlán.

, por compra definitiva desde Mazatlán. Juanpi Domínguez , por compra definitiva desde Toluca.

, por compra definitiva desde Toluca. Sebastián Vegas, a préstamo desde los Rayados de Monterrey.

