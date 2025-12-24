Toluca no terminó ni de festejar su duodécima estrella, que ya llegó un jugador para darle otro salto de calidad a la plantilla. Este viernes, la institución escarlata llegó a un acuerdo total con Sebastián Córdova. El mediocampista ofensivo de 28 años se transformó en el primer refuerzo del bicampeón mexicano para la próxima temporada.

Luego de que este jueves se hiciese conocida la noticia de las negociaciones entre las partes, el club y el jugador sólo demoraron 24 horas en arreglar el contrato. De este modo, hace instantes se alcanzó un entendimiento en todos los aspectos para que el volante nacido en Aguascalientes arribe al ‘Infierno’ para el Clausura 2026.

Según la información de César Luis Merlo, quien destapó las conversaciones entre Toluca y Córdova, Antonio Mohamed dio el visto bueno de inmediato al conocer la posibilidad. El respetado entrenador argentino considera que, pese a su larga inactividad, el mediapunta puede ser una grandiosa alternativa ofensiva para los ‘Diablos Rojos’.

La Selección, uno de los objetivos de Córdova al ir a Toluca [foto: Getty]

La principal virtud de esta negociación es que Toluca no tendrá que poner un peso en el costo de traspaso. Sebastián Córdova llegará al conjunto escarlata con el pase en su poder, en condición de libre. Viene de acabar su vínculo con Tigres UANL, que había decidido no renovar su vínculo, que vencía este fin de año. Para el equipo choricero se presentó como una opción muy seductora.

De este modo, el bicampeón vigente del futbol mexicano sólo tendrá que abonar su salario, que si bien mejorará al de Tigres, tampoco será de los más altos de la plantilla escarlata. Hasta el momento, no se ha dado a conocer de manera oficial la duración de su nuevo contrato, pero el vínculo sería por dos años, luego del acuerdo al ciento por ciento.

Otro de los factores positivos de este fichaje de Toluca es que no ocupará plaza de extranjero en el equipo. Habrán traído un jugador mexicano de gran talento que no cambiará la planificación con los NFM. Podrá ser parte del plantel y firmar planilla en todo momento, y únicamente tendrán que recuperar su ritmo futbolístico para tener un gran refuerzo.

Sebastián Córdova no juega un partido oficial desde septiembre, pero tendrá tiempo para ponerse a punto. En las próximas horas ya estará poniendo la firma y se incorporará de inmediato a la pretemporada a las órdenes del ‘Turco’. Con el ex Tigres, con Nico Castro y Canelo Angulo, Toluca tendrá sobradas variantes de calidad en ese sector creativo del campo. ¿Llegará para el tricampeonato?