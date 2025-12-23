Antonio Mohamed y Ricardo La Volpe son dos entrenadores que generaron grandes alegrías en Toluca, aunque el segundo nombrado técnicamente no fue campeón. Después de los dos títulos de los Diablos Rojos, el ex entrenador de la Selección Mexicana llenó de elogios al Turco.

En una entrevista con Sports Illustrated, Ricardo La Volpe comparó su Toluca del Apertura 2002 con el equipo bicampeón de Antonio Mohamed a la vez que destacó al Turco: “Mohamed es un crack y mucho de este bicampeonato pasa por él, además de tener muy buenos futbolistas como Alexis Vega, Marcel Ruiz, Jesús Gallardo y Paulinho”.

La comparación entre los dos Toluca

Toluca fue campeón en el Apertura 2002 en lo que fue un campeonato histórico con jugadores como José Saturnino Cardozo, Sinha y Vicente Sánchez, entre otros. Ese torneo fue comandado por Ricardo La Volpe, pero el entrenador se fue en medio de la Liguilla para convertirse en el técnico de la Selección Mexicana.

Al ser consultado por la comparación entre ese Toluca y el de Antonio Mohamed, Ricardo La Volpe fue contundente: “Eran días diferentes. Este equipo de Mohamed es muy bueno, con mucha disciplina táctica. Yo creo que el Toluca nuestro era más espectacular”.

Antonio Mohamed y Ricardo La Volpe saludándose (Imago7)

El equipo de Ricardo La Volpe fue un equipo histórico por haber convertido 55 goles en esas 19 jornadas, con los recordados 29 tantos de José Saturnino Cardozo. “Yo no sé quién le podía ganar ese equipo. Para mí era un equipo que jugaba espectacular”, dijo el técnico argentino.

Por último, Ricardo La Volpe manifestó que, si se hubiese quedado en los Diablos Rojos, ese Toluca podría haber sido campeón de la Liga MX: “Yo estaba en la tribuna y le decía a Alberto Jorge o a Milton Graniolatti ‘ojo, está pasando esto’. El equipo jugaba ya de memoria. Si yo me hubiera mantenido ahí, seguro éramos bicampeones”.

