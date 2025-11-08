En el marco de la Jornada 17 del Apertura 2025 de la Liga MX, Toluca dio un golpe sobre la mesa y venció 2-0 en condición de local en el Estadio Nemesio Diez a América, dando un claro aviso al resto de equipos por derrota a un siempre equipo aspirante al título.

Luego de romper con una racha negativa de 15 años sin salir campeón, los Diablos Rojos no quieren despertar en el sueño que están y buscan ser bicampeones mexicanos tras consagrarse el semestre pasado en el Clausura 2025. Además, sumaron dos títulos más en el camino, como lo son el Campeón de Campeones 2025 y la Campeones Cup 2025, aunque esta última aún no tiene carácter oficial por parte de CONCACAF y FIFA.

¿Cuál será el rival de Toluca en cuartos de final del Apertura 2025?

El oponente ya confirmado del Toluca será Xolos, Juárez, Pachuca o Pumas UNAM, 7°, 8°, 9° y 10° respectivamente de la Fase Regular. Estos cuatro equipos jugarán por el Play-In. Al cuadro rojo le corresponderá al ganador del cruce entre el derrotado de Xolos vs. Juárez y el vencedor de Pachuca vs. Pumas UNAM.

¿Cuándo juega Toluca los cuartos de final del Apertura 2025?

Toluca tendrá dieciocho días de descanso antes de comenzar la serie de Liguilla: el encuentro de Ida se jugará el miércoles 26 o jueves 27 de noviembre de visitante. En tanto, el compromiso de Vuelta se disputará el sábado 29 o domingo 30 de noviembre en casa. El día y la hora en que tendrá lugar cada partido de Cuartos de Final para Toluca será oficializada en los próximos días por la Liga MX.

Por haber terminado primero y al tener que medirse ante el séptimo, octavo, noveno o décimo, el equipo de Antonio Mohamed definirá la serie en condición de local, en el Estadio Nemesio Diez. De este modo, abrirá la llave en el Estadio Caliente si pasa el equipo rojinegro, o en el Estadio Olímpico Benito Juárez si avanzan los Bravos, el Estadio Hidalgo si enfrenta a los Tuzos o el Estadio Olímpico Universitario de la capital mexicano si se cruza con los Universitarios.

¿Cuántas veces ganó Toluca la Liga MX?

Toluca se consagró campeón en 11 oportunidades del torneo de Primera División del futbol mexicano: lo consiguió en el 1966-67, 1967-68, 1974-75, Verano 1998, Verano 1999, Verano 2000, Apertura 2002, Apertura 2005, Apertura 2008, Bicentenario 2010 y Clausura 2025. Con este palmarés en sus vitrinas, los Diablos Rojos se ubican terceros entre los más ganadores del país, tan solo por detrás de América y Chivas, con 16 y 12 trofeos respectivamente.

