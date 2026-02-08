El bicampeón del futbol mexicano no ha podido mostrar su mejor nivel en los últimos encuentros y ya son tres al hilo sin poder ganar. Más allá de eso, Toluca sigue invicto y continúa siendo uno de los grandes candidatos a ganar el título esta temporada.

Publicidad

Publicidad

Los dirigidos por Antonio Mohamed disputaron un partido más que complicado este sábado ante Cruz Azul por la jornada 5 de la Liga MX del Clausura 2026, encuentro que terminó igualado 1-1. Tras el pitazo final, el entrenador de los Diablos Rojos habló en conferencia de prensa y se mostró muy molesto con el accionar del arbitraje, al considerar que su equipo fue perjudicado durante los 90 minutos.

“No le encuentro explicación a que en el tiro de esquina hay un penal muy claro y cobró una falta. No sé falta de quién cobró si no había ningún jugador de Toluca cerca”, expresó el Turco.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Además, reveló que tuvo una conversación con el árbitro del partido: “Fui a hablar con el juez por el tema del tiempo. Hicieron tiempo todo el partido ellos y cuando sale un jugador nuestro caminando lo empuja para salir, es algo que no entiendo”.

Mohamed continuó con su reclamo y remarcó: “El portero y los centrales para sacar una pelota tardaban más de 45 segundos por cada falta, y está bien, qué sé yo, pero lo que le decía era que cobre para todos por igual. Después el árbitro hace su trabajo y nosotros hacemos el nuestro”.

¿Cuándo vuelve a jugar Toluca?

ver también Clausura 2026: así quedó la tabla de posiciones de la Liga MX tras el triunfo de América ante Rayados

Toluca tendrá revancha y la posibilidad de volver a sumar de a tres el próximo viernes. Los Diablos Rojos serán locales ante Xolos de Tijuana desde las 21:00 hs de la CDMX en el Nemesio Díez, partido con el cuál podrían salir adelante nuevamente.

Publicidad

Publicidad

En síntesis