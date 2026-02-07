En un partido que decepcionó a todos los televidentes, Toluca y Cruz Azul igualaron 1-1 en un juego discreto en el Estadio Nemesio Diez. Los ‘Diablos Rojos’ iniciaron ganando gracias a un tanto de Paulinho, pero ‘La Máquina’ lo empató por medio de José Paradela. Así, el resultado no le fue de utilidad a ninguno de los dos.

Una vez consumado el encuentro, Antonio Mohamed le echó leña a su rival a raíz de una serie de situaciones que no le cayeron bien del comportamiento celeste. El entrenador del cuadro escarlata se proclamó en conferencia de prensa y no pudo ocultar su bronca por las formas de manejarse de los futbolistas de Cruz Azul.

El director técnico del Toluca acusó a ‘La Máquina’ de enfríar el desarrollo para no dejar jugar a su equipo e incomodar su plan de partido. Mohamed consideró que los jugadores del elenco de Nicolás Larcamón cortaban sistemáticamente el trámite del encuentro. Además, aseguró que el árbitro fue cómplice de esa postura inadecuada del conjunto cementero.

Mohamed dando indicaciones en Toluca-Cruz Azul [foto: Getty]

“Fui a hablar con el juez por el tema del tiempo, hicieron tiempo todo el partido ellos y cuando sale un jugador nuestro caminando lo empuja para salir, es algo que no entiendo. El portero y los centrales para sacar una pelota tardaban más de 45 segundos por cada falta, y está bien, qué se yo, pero lo que le decía era que cobre para todos por igual. Después el árbitro hace su trabajo y nosotros hacemos el nuestro…”, disparó el estratega del Toluca muy enojado. El argentino se vislumbró furioso con el colegiado y con Cruz Azul.

Antonio Mohamed siguió arremetiendo contra Luis Enrique Santander y criticó algunos de sus fallos durante el partido de este sábado. “No le encuentro explicación a que en el tiro de esquina hay un penal muy claro y cobró una falta, no sé falta de quién cobró si no había ningún jugador de Toluca cerca”, expresó el timonel de Toluca, que se marchó con ira del Nemesio Diez. Tras el empate con Cruz Azul, su equipo perdió una buena chance de acercarse a los líderes.

