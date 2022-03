Todo hacía indicar que Manchester City se encaminaba hacia un nuevo título en la Premier League. Los de Pep Guardiola, últimos campeones, registraban un andar formidable en el plano local, pero en las últimas semanas dejaron puntos en el camino que ahora podrían costarle el liderato en la próxima jornada.

Hacia mitad de febrero, Manchester City perdió como local ante Tottenham, por 2-3, y selló así el primero de sus tropiezos, ante un rival con mucha jerarquía. Más cerca en el tiempo, el principal lamento de los Citizens es el empate sin goles ante Crystal Palace. Liverpool se puso al día con triunfos en sus encuentros pendientes, y de esta manera quedó a solo un punto de distancia, con la misma cantidad de partidos disputados.

Este viernes, la actividad del futbol inglés continuará con Wolverhampton vs Leeds United; seguirá el sábado 19 de marzo, con Aston Villa vs Arsenal, y por último, el domingo, se medirán Leicester vs Brentford y Tottenham vs West Ham. Luego, habrá receso por fecha FIFA, y los clubes ingleses volverán a jugar recién el próximo mes. Los demás encuentros fueron postergados para mediados de abril.

El sábado 2 de abril, comenzará la fecha 31, en la que Liverpool tendrá la posibilidad de tomar el liderato si vence como local al Watford. Por su parte, Manchester City visitará al Burnley. Los dos rivales de ambos candidatos se encuentran en zona de descenso, por lo que, en principio, no deberían perder puntos, aunque los de Klopp estarán expectantes para ver si pueden subirse a lo más alto de la tabla.

La FA Cup entra en su etapa final

Este sábado, comenzarán los cuartos de final del emblemático certamen inglés. Middlesbrough, equipo de la Segunda División, buscará dar el batacazo cuando enfrente a Chelsea; el domingo, Crystal Palace y Everton definirán al segundo semifinalista, mientras que Southampton vs Manchester City y Notthingham Forest vs Liverpool cerrarán la actividad.