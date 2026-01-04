Manchester City y Chelsea empataron 1-1 en el partido de este domingo 4 de enero correspondiente a la Jornada 20 de la Premier League. El equipo de Pep Guardiola estuvo ganando por gran parte del encuentro y los Blues se lo igualaron sobre el final.

Manchester City dominó de principio a fin el encuentro ante Chelsea. Sin embargo, los citizens no pudieron sentenciar el partido cuando tuvieron las ocasiones y Enzo Fernández le dio el empate a los Blues a falta de dos minutos para el final.

Este fue el primer partido de Chelsea sin la presencia de Enzo Maresca, quien ya no es más el entrenador de la institución. Se cree que Liam Rosenior, actual técnico del Strasburgo, asumirá el cargo en las próximas horas. Los Blues acumulan cuatro encuentros sin ganar en la Premier League.

Por otro lado, Liverpool empató 2-2 este domingo con el Fulham de Raúl Jiménez y lo mismo ocurrió con el Manchester United, que igualó 1-1 con Leeds United. Arsenal, el líder de la Premire League, venció por 3-2 a Bournemouth el sábado y Aston Villa le ganó por 3-1 a Nottingham Forest.

La tabla de posiciones de la Premier League

# Equipos PTS J Gol +/- G E P Últimas 1 Arsenal 48 20 40:14 26 15 3 2 V V V V V 2 Man City 42 20 44:18 26 13 3 4 E E V V V 3 Aston Villa 42 20 33:24 9 13 3 4 V D V V V 4 Liverpool 34 20 32:28 4 10 4 6 E E V V V 5 Chelsea 31 20 33:22 11 8 7 5 E E D E V 6 Man Utd 31 20 34:30 4 8 7 5 E E V D E 7 Brentford 30 20 32:28 4 9 3 8 V E V V E 8 Sunderland 30 20 21:19 2 7 9 4 E E E E V 9 Newcastle Utd 29 20 28:24 4 8 5 7 V V D E D 10 Brighton 28 20 30:27 3 7 7 6 V E D E D 11 Fulham 28 20 28:29 -1 8 4 8 E E V V V 12 Everton 28 20 22:24 -2 8 4 8 D V E D D 13 Tottenham 27 20 28:24 4 7 6 7 E E V D D 14 Palace 27 20 22:23 -1 7 6 7 D E D D D 15 Bournemouth 23 20 31:38 -7 5 8 7 D E D E E 16 Leeds 22 20 26:33 -7 5 7 8 E E E V E 17 Forest 18 20 19:33 -14 5 3 12 D D D D V 18 West Ham 14 20 21:41 -20 3 5 12 D E D D D 19 Burnley 12 20 20:39 -19 3 3 14 D D E E D 20 Wolves 6 20 14:40 -26 1 3 16 V E D D D

