Premier League

Así quedó la tabla general de posiciones de la Premier League tras la victoria del Arsenal

Los Gunners derrotaron 3-2 a los Cherries de visitante y son únicos líderes de la Primera División de Inglaterra.

Por Agustín Zabaleta

Arsenal derrotó 3-2 al Bournemouth de visitante y es único líder de la Premier League 2025-26
Arsenal derrotó 3-2 al Bournemouth de visitante y es único líder de la Premier League 2025-26

En el marco de la Jornada 20 de la temporada 2025-26 de la Premier LeagueArsenal derrotó 3-2 de visitante al Bournemouth. Con esta victoria, el equipo de Londres llegó a las 48 unidades y le sacó seis puntos de distancia a su escolta Aston Villa.

En un partido donde partía como favorito, el equipo de Mikel Arteta venció al conjunto rojinegro por un ajustado marcador gracias a las anotaciones de Gabriel Magalhaes y un doblete de Declan Rice. Evanilson y Eli Kroupi anotaron para los locales.

La buena noticia es que, en caso de que Manchester City triunfe en su duelo de este domingo 4 de enero ante Chelsea, aún estará a cuatro puntos de los Gunners, por lo que el equipo que viste de rojo y blanco puede descansar tranquilo en una lucha que ya parece ser de tres.

De cara a poder seguir en la pelea y, por qué no, mantener el liderato, el Arsenal tendrá una nueva dura prueba por la Jornada 21 del certamen, cuando reciba en el Emirates Stadium al Liverpool el próximo jueves 8 de enero desde las 14:00 horas (Ciudad de México).

La tabla de posiciones de la Premier League 2025-26

Moisés Caicedo “se olvida” de Enzo Maresca tras su despido de Chelsea

Moisés Caicedo “se olvida” de Enzo Maresca tras su despido de Chelsea

En síntesis

  • Arsenal se afianzó en el liderato con 48 puntos tras vencer 3-2 al Bournemouth.
  • El equipo de Mikel Arteta aumentó a seis puntos su ventaja sobre el escolta, Aston Villa.
  • Los Gunners se preparan para recibir al Liverpool el próximo jueves 8 de enero.
