¿Por qué no juega Matthijs de Ligt en Manchester United vs. Bournemouth por la Jornada 16 de la Premier League 2025-26?

El defensor neerlandés no será parte del duelo de los Red Devils por la Primera División de Inglaterra ante los Cherries.

Por Agustín Zabaleta

Matthijs de Ligt no será parte del duelo de Mahchester United por la Premier League
Matthijs de Ligt no será parte del duelo de Mahchester United por la Premier League

En el marco de la Jornada 16 de la Premier League 2025-26Manchester United Bournemouth se enfrentan este lunes 15 de diciembre desde las 14:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Old Trafford. Ambos equipos necesitan la victoria para acercarse a sus objetivos.

Para este partido, el director técnico Ruben Amorim no contará con un jugador que suele ser titular. El defensor neerlandés Matthijs de Ligt no será de la partida y ni siquiera estará en el banquillo. La razón radica en que el futbolista sufrió molestias en la espalda y se decidió preservarlo.

¿Quién será el reemplazo de Matthijs de Ligt en Manchester United vs. Bournemouth?   

Con esta noticia, el defensa inglés Ayden Heaven se sumará al conjunto inicial e intentará demostrarle al técnico que puede ser una opción. De esa manera, es la oportunidad del joven de 19 años para mostrarse y sumar consideración de cara a lo que viene. 

¿Cuál será la alineación de Manchester United vs. Bournemouth sin Matthijs de Ligt?   

Sin Matthijs de Ligt, el conjunto rojo formará de la siguiente manera en su encuentro contra los Cherries: Lammens; Yoro, Heaven, Shaw; Diallo, Casemiro, Fernandes, Dalot; M’Beumo, Mount; y Cunha.

Agustín Zabaleta
Agustín Zabaleta
