Así quedó la tabla general de posiciones de la Premier League tras la victoria del Manchester City

Los Citizens derrotaron 2-0 a los Wolves por una nueva jornada de la Primera División de Inglaterra y se acercan a la cima del torneo.

Por Agustín Zabaleta

Manchester City venció 2-0 a Wolverhampton por una nueva jornada de la Premier League
© Getty ImagesManchester City venció 2-0 a Wolverhampton por una nueva jornada de la Premier League

En el marco de la Jornada 23 de la temporada 2025-26 de Premier LeagueManchester City derrotó 2-0 en condición de local al Wolverhampton. Con esta victoria, los Citizens recortaron distancias con el líder Arsenal y quedaron a cuatro puntos del liderato.

En un partido donde estaba obligado a ganar, el equipo dirigido por Pep Guardiola sacó ventaja por el talento individual que tiene, aun con Phil Foden y Erling Haaland en el banquillo. Omar Marmoush y Antoine Semenyo anotaron para el dueño de casa.

Con esta victoria, el conjunto celeste tiene 46 unidades, mientras que el líder se mantiene con 50. Los Gunners jugarán recién este domingo 25 de enero, cuando afronten una prueba en casa ante ni más ni menos que Manchester United en el Emirates Stadium.

De cara a poder seguir peleando por el liderato, el Manchester City estará obligado a ganar la próxima fecha. Por la Jornada 24 estará visitando al Tottenham el próximo domingo 1° de febrero desde las 10:30 horas (Ciudad de México) en el Tottenham Stadium.

La tabla de posiciones de la Premier League 2025-26

