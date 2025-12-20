Es tendencia:
Así quedó la tabla general de posiciones de LaLiga tras la victoria del Real Madrid

Los Merengues ganaron su compromiso de la Jornada 17 y se puso a solo una unidad del líder Barcelona, que jugará este domingo.

Por Agustín Zabaleta

Real Madrid ganó su partido de la Jornada 17 y se puso a un punto del líder Barcelona
En el marco de la Jornada 17 de la temporada 2025-26 de LaLigaReal Madrid derrotó 2-0 en su casa a Sevilla. Con esta derrota, el Merengue llegó a las 42 unidades y se puso a tan solo una del líder Barcelona, que jugará este domingo ante Villarreal fuera de casa.

En un partido poco accesible, el cuadro dirigido por Xabi Alonso logró sacarlo adelante tras la apertura del marcador a los 38 minutos del primer tiempo de la mano del atacante Jude Bellingham. La tranquilidad recién llegó a los 86 minutos de partidos gracias a la anotación de penal de Kylian Mbappé.

Con esta victoria, los Merengues vuelven a meterse de lleno en la pelea por el liderato con el rival de toda la vida, esperando que deje puntos en su visita al Submarino Amarillo. Además, precisamente se despegó del equipo que está tercero, Villarreal, que suma de momento 35 puntos.

De cara a poder recuperar el liderato, el Real Madrid tendrá un parate por Navidad y Año Nuevo, pero estará obligado a ganar la próxima fecha. Por la Jornada 18 estará recibiendo al Betis el próximo domingo 4 de enero desde las 9:15 horas (Ciudad de México) en el Estadio Santiago Bernabéu.

La tabla de posiciones de LaLiga 2025-26

En síntesis

  • El Real Madrid alcanzó las 42 unidades tras derrotar 2-0 al Sevilla en la jornada 17.
  • Los anotadores del encuentro fueron Jude Bellingham y Kylian Mbappé, este último mediante un penal.
  • El equipo dirigido por Xabi Alonso enfrentará al Betis el próximo domingo 4 de enero.
