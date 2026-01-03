La Bundesliga ya no contará con un destacado futbolista en 2026. Kevin Kampl tenía contrato con RB Leipzig hasta el mes de junio, pero tomó la decisión de retirarse a sus 35 años pese a que se encontraba en óptimas condiciones físicas. ¿El motivo? La muerte de su hermano mayor.

Este mediocampista alemán naturalizado esloveno destacó a lo largo de su carrera no solo en su último club, sino también en otros equipos importantes de la liga alemana como Borussia Dortmund o Bayer Leverkusen, donde deslumbró a la par de Chicharito Hernández.

Chicharito celebra un gol con Kevin Kampl (GETTY IMAGES)

Sin embargo, la vida de Kampl cambió en octubre de 2025, cuando su hermano mayor -Seki Kampl- perdió la vida de manera repentina a la edad de 51 años. Aunque no se publicó la causa específica de su fallecimiento, Daily Sports reveló que fue una muerte “inesperada”.

Este acontecimiento hizo que Kevin pidiera una licencia en Leipzig, pero finalmente, luego de meditarlo, el futbolista llegó a la conclusión que lo mejor era ponerle un punto final a su exitosa carrera para pasar más tiempo con sus seres queridos.

El descargo con el que Kevin Kampl anunció su retiro

“El dolor de perder repentinamente a mi hermano me mostró lo valioso que es el tiempo y lo importante que es pasarlo con las personas más cercanas. Después de todos estos años, me he dado cuenta de que ha llegado el momento de volver a casa, también porque mi padre no goza de buena salud y quiero pasar más tiempo con él. Es tiempo que no se puede recuperar”, anunció el propio futbolista en las últimas horas, confirmando así su retiro definitivo.

