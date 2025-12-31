Luis Díaz brilló en su primera temporada con Bayern Múnich. El futbolista colombiano tuvo una repentina salida de Liverpool rumbo al gigante de la Bundesliga y no solo que se adaptó desde el primer momento, sino que además se convirtió rápidamente en una de las figuras del equipo comandado por Vincent Kompany.

El guajiro fue recientemente elegido como el mejor fichaje del año por los aficionados del Bayern y ahora la Bundesliga nominó sus tantos ante Unión Berling y RB Leipzig al mejor gol del 2025, siendo el único jugador que aparece dos veces en el listado.

El primero, contra Unión Berlín, lo consiguió prácticamente sin ángulo, tanto así que la expectativa de gol desde esa posición era de una expectativa de gol de 0,03 (un 3% de probabilidad de éxito). El segundo, ante RB Leipzig, fue un remate fuerte que impactó en el travesaño antes de ingresar luego de una gran jugada colectiva.

Todos los tantos nominados al gol del año 2025 en la Bundesliga

Luis Díaz (Bayern Múnich) Karim Adeyemi (Borussia Dortmund) Konrad Laimer (Bayern Múnich) Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) – actualmente en Liverpool Kiliann Sildillia (Friburgo) – actualmente en PSV Lennart Karl (Bayern Múnich) Martin Terrier (Bayer Leverkusen) Serge Gnabry (Bayern Múnich) László Bénes (Unión Berlín) – actualmente en Kayserispor Lucas Höler (Friburgo) Jamal Musiala (Bayern Múnich) Leopold Querfeld (Unión Berlín) Luis Díaz (Bayern Múnich) Luka Vušković (Hamburgo) Rapha Guerreiro (Bayern Múnich)

¿Cómo votar por Luis Díaz?

La votación ya está abierta y para poder elegir alguno de los goles de Luis Díaz deberás descargarte la aplicación de la Bundesliga. Una vez dentro, podrás participar no solo de esta votación, sino también de la del jugador del mes de diciembre.

