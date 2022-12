Llegó la gran sorpresa que todos pedían en la fase eliminatoria. En el duelo correspondiente a los Octavos de Final de la Copa del Mundo de la FIFA 2022, la Selección de España fue eliminada a manos de Marruecos. Tras igualar 0-0 en tiempo reglamentario, todo se definió desde los penales. Y ahí se impusieron los africanos con gran notoriedad.

El campeón del 2010 no corrió con ningún tipo de fortuna en esta ocasión: falló los 3 disparos que realizó y le facilitó la tarea a Los Leones del Atas. Pablo Sarabia dio en el poste, mientras que Carlos Soler y Sergio Busquets no pudieron ante la enorme figura de Bono. Y una vez que se consumó su derrota, hubo polémicas declaraciones por parte de una de sus figuras...

Se trata de Rodri, elemento del Manchester City y que se ha desempeñado como marcador central en esta copa. A diferencia de Luis Enrique, su Director Técnico, aseguró que el azar juega mucho en los penales. "El futbol es cruel, no entiende de justicia, entiende que la pelotita entre, los penaltis son una lotería. Depende del día, nosotros no metimos ninguno creo, ellos casi todos", apuntó en conferencia de prensa.

Más adelante, además, criticó a Marruecos por su estilo de juego: "Nos vamos a casa, estamos muy mal, es uno de mis peores días. Marruecos jugó como esperábamos, ellos con once tipos atrás, como todos los partidos que juegan, no sé que más decir, ojalá hubiéramos pasado; hemos generado futbol, pero los penaltis son así, no estuvimos acertados".

La opinión de Luis Enrique sobre los penales

En las últimas horas, antes de este cruce de Octavos de Final, Luis Enrique había asegurado: "Hace más de un año en una concentración les dije a los jugadores: 'Señores, tenéis deberes. Debéis haber tirado un mínimo de 1.000 penaltis. Habrá alguna eliminatoria en la que llegaremos. Para mi no es una lotería, es un momento de máxima tensión y aguantarla dice mucho de cada jugador. Cada vez es menos suerte. Tenemos un muy buen portero que domina esa situación del juego".

