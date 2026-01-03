Día de derbi en LaLiga de España 2025-26. Desde las 14:00 hs (CDMX), Espanyol recibe al FC Barcelona por la Jornada 18 en una nueva edición del derbi catalán. Este encuentro siempre ha estado cargado de gran rivalidad, pero en esta ocasión se espera un plus por el regreso del portero Joan García a la que solía ser su casa: el RCDE Stadium.
De hecho, en la previa ya se adelantó que los aficionados locales podrían lanzar al campo ratas de cotillón para darle un hostil recibimiento y todo apunta a que el guardameta del Barcelona será titular en este cotejo. Además, otra de las figuras que saltaría desde el inicio al campo es Lamine Yamal.
Probable alineación de Espanyol
- Dmitrovic
- Romero
- Cabrera
- Calero
- El Hilali
- Urko
- Edu Exposito
- Pół Lozano
- Dolan
- Pere Milla
- Roberto
- DT: Manolo González
Lamine Yamal ya sabe lo que es marcarle un gol a Espanyol (GETTY IMAGES)
Probable alineación de Barcelona
- Joan García
- Balde
- Gerard Martin
- Cubarsí
- Koundé
- Èric Garcia
- Pedri
- Fermín
- Raphinha
- Lamine Yamal
- Ferran Torres.
- DT: Hansi Flick
