Día de derbi en LaLiga de España 2025-26. Desde las 14:00 hs (CDMX), Espanyol recibe al FC Barcelona por la Jornada 18 en una nueva edición del derbi catalán. Este encuentro siempre ha estado cargado de gran rivalidad, pero en esta ocasión se espera un plus por el regreso del portero Joan García a la que solía ser su casa: el RCDE Stadium.

De hecho, en la previa ya se adelantó que los aficionados locales podrían lanzar al campo ratas de cotillón para darle un hostil recibimiento y todo apunta a que el guardameta del Barcelona será titular en este cotejo. Además, otra de las figuras que saltaría desde el inicio al campo es Lamine Yamal.

Probable alineación de Espanyol

Dmitrovic

Romero

Cabrera

Calero

El Hilali

Urko

Edu Exposito

Pół Lozano

Dolan

Pere Milla

Roberto

DT: Manolo González

Lamine Yamal ya sabe lo que es marcarle un gol a Espanyol (GETTY IMAGES)

Probable alineación de Barcelona

Joan García

Balde

Gerard Martin

Cubarsí

Koundé

Èric Garcia

Pedri

Fermín

Raphinha

Lamine Yamal

Ferran Torres.

DT: Hansi Flick