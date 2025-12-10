El inesperado papel de Luis Díaz en la guerra entre Mohamed Salah y Liverpool

Liverpool venció al Inter de Milán en una nueva jornada de la Champions League. Todo ello después del huracán marcado alrededor de las declaraciones de Mohamed Salah y que tienen nuevas informaciones en Reino Unido sobre lo que puede ocurrir con el futbolista egipcio. En estas se apunta directamente a la figura del colombiano Luis Díaz e igualmente a una serie de decisiones que en el mercado de fichajes marcaron lo que vemos por estas fechas en el equipo de Arne slot.

The Athletic es quien señala que todo empezó a romperse entre el gigante británico y su jugador a partir de las decisiones del mercado de fichajes. La salida de futbolistas como Trent Alexander Arnold rumbo Real Madrid, Luis Díaz hacía Bayer de Múnich y Darwin Núñez para el fútbol de Arabia Saudita debilitaron internamente a la figura de Mohamed Salah. Es el balance que hace el futbolista egipcio sobre un equipo que entiende que ya no es alrededor de su figura y donde poco a poco se le fue sacando del lugar intocable que ha tenido desde hace prácticamente una década.

“Salah sintió que el equipo la temporada pasada se construyó para sacar lo mejor de él y le encantó jugar junto a Díaz, Núñez y Trent Alexander-Arnold, quienes se fueron”, cita el rotativo británico alrededor de cómo se empezaría a fraguar el divorcio que vemos por estas fechas. Si bien por Liverpool mantienen la esperanza de que la crisis pueda resolverse, ni mucho menos se descarta que el jugador no vuelva a ponerse la camiseta del Liverpool tras la Copa de África.

Las informaciones publicadas van de la mano de una serie de declaraciones donde el propio Mohamed Salah ha dejado en claro que ya no se siente como una prioridad del club. Durante las últimas temporadas todo el organigrama deportivo de la entidad se hizo alrededor de la figura de un futbolista que no nos olvidemos que es el cuarto máximo anotador en la historia de la Premier League. Algo se rompió en los meses de julio y agosto, momento en el cual Luis Díaz ponía rumbo al Bayern de Múnich y donde por Anfield se apostaba por una renovación de plantilla que costó no nos olvidemos cerca de 500 millones de euros.

La marcha de Luis Díaz, motivo de enojo para Salah: GETTY

“Me hicieron muchas promesas en verano y ahora estoy en el banquillo tres partidos seguidos. He dicho muchas veces que tenía una buena relación con el entrenador y ahora no tengo ninguna. No sé por qué, pero me parece que alguien no me quiere en el club”, supusieron las primeras declaraciones de Mohamed Salah para desatar un huracán absolutamente inesperado en Liverpool. Los reds son novenos en Premier League y con su ícono lejos de hacer las paces con el club. La marcha de Luis Díaz, motivo de divorcio en Anfield.

Luis Díaz recupera un compañero en Bayern

Alphonse Davies vuelve a sentirse jugador. Tras una rotura de cruzados a inicios de año, el canadiense volvió a la actividad anoche en la victoria por 3-1 ante Sporting Lisboa por la Champions. Los de Vicent Kompany recuperan un soldado de peso e igualmente un socio por banda izquierda que puede ser vital para Luis Díaz.

“Estamos muy contentos de que Alphonse Davies vuelva a estar con nosotros. Nos puede ayudar mucho esta temporada. Hoy no tendrá un papel muy importante, pero ha hecho todo lo posible por volver. Es de los que vuelven más fuertes tras una lesión”, reflexiones del entrenador belga sobre el retorno de su estrella. Luis Díaz, no olvidemos, volverá a la Champions en enero en el choque ante Royale Union Saint-Gilloise.

