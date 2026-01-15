En el marco del pendiente de la Jornada 16 de la Serie A 2025-26, Como y Milan se enfrentan este jueves 15 de enero desde las 13:45 horas (Ciudad de México) en el Estadio Giuseppe Sinigaglia de la ciudad de Como. Ambos equipos van por la victoria en un duelo por la parte alta de la tabla de posiciones.
Del lado del equipo al mando por Césc Fábregas viene de cosechar un empate por 1-1 en casa ante el Bologna por la Jornada 20, siendo un compromiso importante por la clasificación a las copas internacionales. Con 34 unidades, el equipo albiazul marcha 6° y tiene la ilusión de pelear por clasificar a la próxima UEFA Champions League.
Por el lado de los dirigidos por Massimiliano Allegri, arriban a este cotejo luego de empatar por 1-1 en su visita a la Fiorentina, que se coloca en puestos de descenso en este momento en la Primera División de Italia. Con 40 puntos, el equipo necesita ganar para no perderle la pisada al líder Inter, hoy con 46.
La posible alineación de Como vs. Milan
- Jean Butez
- Ignace Van Der Brempt
- Jacobo Ramón
- Diego Carlos
- Alberto Moreno
- Mergim Vojvoda.
- Máximo Perrone
- Lucas Da Cunha
- Nicolas Paz.
- Jesús Rodríguez
- Anastasios Douvikas
- DT: Cesc Fábregas
La posible alineación de Milan vs. Como
- Mike Maignan
- Fikayo Tomori
- Matteo Gabbia
- Koni De Winter
- Davide Bartesaghi
- Ruben Loftus-Cheek
- Luka Modric
- Adrien Rabiot
- Alexis Saelemaekers
- Christian Pulisic
- Rafael Leão
- DT: Massimiliano Allegri
