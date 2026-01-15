En el marco del pendiente de la Jornada 16 de la Serie A 2025-26, Como y Milan se enfrentan este jueves 15 de enero desde las 13:45 horas (Ciudad de México) en el Estadio Giuseppe Sinigaglia de la ciudad de Como. Ambos equipos van por la victoria en un duelo por la parte alta de la tabla de posiciones.

Publicidad

Publicidad

Del lado del equipo al mando por Césc Fábregas viene de cosechar un empate por 1-1 en casa ante el Bologna por la Jornada 20, siendo un compromiso importante por la clasificación a las copas internacionales. Con 34 unidades, el equipo albiazul marcha 6° y tiene la ilusión de pelear por clasificar a la próxima UEFA Champions League.

Por el lado de los dirigidos por Massimiliano Allegri, arriban a este cotejo luego de empatar por 1-1 en su visita a la Fiorentina, que se coloca en puestos de descenso en este momento en la Primera División de Italia. Con 40 puntos, el equipo necesita ganar para no perderle la pisada al líder Inter, hoy con 46.

La posible alineación de Como vs. Milan

Jean Butez

Ignace Van Der Brempt

Jacobo Ramón

Diego Carlos

Alberto Moreno

Mergim Vojvoda.

Máximo Perrone

Lucas Da Cunha

Nicolas Paz.

Jesús Rodríguez

Anastasios Douvikas

DT: Cesc Fábregas

Publicidad

Publicidad

La posible alineación de Milan vs. Como

Mike Maignan

Fikayo Tomori

Matteo Gabbia

Koni De Winter

Davide Bartesaghi

Ruben Loftus-Cheek

Luka Modric

Adrien Rabiot

Alexis Saelemaekers

Christian Pulisic

Rafael Leão

DT: Massimiliano Allegri