MEXICANOS EN EL EXTRANJERO

Prensa italiana sorprende con la posibilidad de ver a Santiago Giménez en Boca Juniors

Desde el Viejo Continente hablaron sobre el futuro del atacante mexicano y se reveló que podría llegar al futbol argentino para jugar en uno de los grandes de ese país.

Por Ramiro Canessa

Santiago Giménez es vinculado con Boca Juniors.
© Getty ImagesSantiago Giménez es vinculado con Boca Juniors.

El paso de Santiago Giménez en Milan no fue el que todos esperaban. La historia del delantero había empezado de la mejor manera, rindiendo con goles y asistencias, pero su nivel bajó con el pasar de los meses y las críticas no tardaron en llegar.

Ahora, el ex Cruz Azul está recuperándose de una lesión en su tobillo que lo dejó fuera de los últimos partidos y están esperando que se recupere para que pueda volver lo antes posible al campo de juego.

Sobre su futuro se está hablando desde hace mucho tiempo y algunos medios lo pusieron fuera del equipo italiano para jugar en la Premier League a partir del 2026. Mientras tanto, desde Italia surgió un fuerte rumor sobre la posibilidad de que Bebote no siga en Europa y juegue en el futbol argentino la temporada que viene.

¿Santiago Giménez a Boca Juniors?

El medio italiano, TuttoSport, reveló que el club argentino quiere a Bebote:

“El club bonaerense busca un fichaje sensacional para la delantera —les gusta Dybala— y quiere aprovechar el impulso del Mundial, asegurándose de que su jugador elegido llegue al torneo en su mejor forma gracias a seis meses de regularidad. Aunque el contrato de La Joya expira, Giménez es una adquisición obligada (Boca lo querría cedido), sobre todo porque el AC Milan solo podría encontrar los recursos para reforzar su ataque si se vendiera”, escribieron en primer lugar.

“Como ya se informó, ha habido un leve interés por parte de la Premier League por el delantero centro, que podría intensificarse en las próximas semanas, a pesar de que Rafaela Pimenta ha reiterado su intención de no traspasar a su cliente en este mercado de fichajes. Pero, como todos sabemos, enero es un plazo muy largo…”, agregaron.

El director técnico de Milan reveló cuándo volverá a jugar Santiago Giménez

El director técnico de Milan reveló cuándo volverá a jugar Santiago Giménez

¿Qué dijo Santiago Giménez sobre jugar en Boca?

“Me gustaría jugar en Boca. Mi papá jugó en Boca y desde niño me inculcó esta pasión por Boca, sería un sueño para mí. Primero quiero hacer mi carrera en Europa. Quiero disfrutar. Después si se da, obviamente que me encantaría”, expresó el atacante mexicano hace un tiempo atrás.

