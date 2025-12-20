Es tendencia:
Las alineaciones de Tottenham vs. Liverpool por la Jornada 17 de la Premier League 2025-26

Tottenham y Liverpool se enfrentan este sábado por la Premier League. Los titulares de ambos equipos.

Por Patricio Hechem

Tottenham y Liverpool se enfrentan por la Premier League
Tottenham y Liverpool se enfrentan por la Premier League

Tottenham y Liverpool se enfrentan este sábado 20 de diciembre en uno de los grandes partidos del fin de semana en Europa. El partido, correspondiente a la Jornada 17 de la Premier League, se lleva a cabo en el Tottenham Stadium a partir de las 11:30hs (CDMX).

Con respecto al local, el Tottenham no está teniendo la temporada que se esperaba y se ubica 12° en la Premier League. Los Spurs vienen de perder por 3-0 con Nottingham Forest y buscan recuperarse con un triunfo frente al vigente campeón.

Por el otro lado, el Liverpool tampoco se encuentra en un buen momento y está 8° en la clasificación, a 10 puntos del Arsenal, el líder de la Premier League. El conjunto de Arne Slot viene de ganarle por 2-0 al Brighton y acumula una racha de dos victorias consecutivas, algo poco habitual en la temporada de los Reds.

La probable alineación de Tottenham

  • Guglielmo Vicario
  • Kevin Danso
  • Cristian Romero
  • Micky van de Ven
  • Destiny Udogie
  • João Palhinha
  • Rodrigo Bentancur
  • Archie Gray
  • Mohammed Kudus
  • Xavi Simons
  • Richarlison
La probable alineación de Liverpool

  • Alisson Becker
  • Joe Gómez
  • Ibrahima Konaté
  • Virgil van Dijk
  • Andrew Robertson
  • Ryan Gravenberch
  • Curtis Jones
  • Alexis Mac Allister
  • Dominik Szoboszlai
  • Florian Wirtz
  • Hugo Ekitike
patricio hechem
Patricio Hechem
