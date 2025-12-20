Las alineaciones de Tottenham vs. Liverpool por la Jornada 17 de la Premier League 2025-26

Tottenham y Liverpool se enfrentan este sábado 20 de diciembre en uno de los grandes partidos del fin de semana en Europa. El partido, correspondiente a la Jornada 17 de la Premier League, se lleva a cabo en el Tottenham Stadium a partir de las 11:30hs (CDMX).

Con respecto al local, el Tottenham no está teniendo la temporada que se esperaba y se ubica 12° en la Premier League. Los Spurs vienen de perder por 3-0 con Nottingham Forest y buscan recuperarse con un triunfo frente al vigente campeón.

Por el otro lado, el Liverpool tampoco se encuentra en un buen momento y está 8° en la clasificación, a 10 puntos del Arsenal, el líder de la Premier League. El conjunto de Arne Slot viene de ganarle por 2-0 al Brighton y acumula una racha de dos victorias consecutivas, algo poco habitual en la temporada de los Reds.

La probable alineación de Tottenham

Guglielmo Vicario

Kevin Danso

Cristian Romero

Micky van de Ven

Destiny Udogie

João Palhinha

Rodrigo Bentancur

Archie Gray

Mohammed Kudus

Xavi Simons

Richarlison

La probable alineación de Liverpool

Alisson Becker

Joe Gómez

Ibrahima Konaté

Virgil van Dijk

Andrew Robertson

Ryan Gravenberch

Curtis Jones

Alexis Mac Allister

Dominik Szoboszlai

Florian Wirtz

Hugo Ekitike