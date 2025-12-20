Las alineaciones de Tottenham vs. Liverpool por la Jornada 17 de la Premier League 2025-26

Tottenham y Liverpool se enfrentan este sábado 20 de diciembre en uno de los grandes partidos del fin de semana en Europa. El partido, correspondiente a la Jornada 17 de la Premier League, se lleva a cabo en el Tottenham Stadium a partir de las 11:30hs (CDMX).
Con respecto al local, el Tottenham no está teniendo la temporada que se esperaba y se ubica 12° en la Premier League. Los Spurs vienen de perder por 3-0 con Nottingham Forest y buscan recuperarse con un triunfo frente al vigente campeón.
Por el otro lado, el Liverpool tampoco se encuentra en un buen momento y está 8° en la clasificación, a 10 puntos del Arsenal, el líder de la Premier League. El conjunto de Arne Slot viene de ganarle por 2-0 al Brighton y acumula una racha de dos victorias consecutivas, algo poco habitual en la temporada de los Reds.
La probable alineación de Tottenham
- Guglielmo Vicario
- Kevin Danso
- Cristian Romero
- Micky van de Ven
- Destiny Udogie
- João Palhinha
- Rodrigo Bentancur
- Archie Gray
- Mohammed Kudus
- Xavi Simons
- Richarlison
La probable alineación de Liverpool
- Alisson Becker
- Joe Gómez
- Ibrahima Konaté
- Virgil van Dijk
- Andrew Robertson
- Ryan Gravenberch
- Curtis Jones
- Alexis Mac Allister
- Dominik Szoboszlai
- Florian Wirtz
- Hugo Ekitike
