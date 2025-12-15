El próximo mercado de fichajes de la MLS podría tener a San Diego FC como gran protagonista. La franquicia de California, que tiene a Hirving Lozano como una de sus máximas figuras, dio la sorpresa en su temporada debut al finalizar primero en la Conferencia Oeste. Sin embargo, no pudo ser campeón y ahora va por más.

El equipo del Chucky perdió la final de Conferencia contra Vancouver Whitecaps, equipo que luego perdería la final de la MLS ante el Inter Miami de Lionel Messi. Precisamente el argentino llevó a la liga de Estados Unidos al siguiente nivel en cuanto a exposición y San Diego quiere aprovecharse de eso para cerrar la incorporación de una estrella de la Premier League.

Se trata de Mohamed Salah. El atacante egipcio no pasa un buen momento en Liverpool y el comisionado de la MLS -Don Garber- le abrió las puertas para que aterrice en USA en 2026. Además, el dueño de San Diego FC, Mohamed Mansour, también es egipcio y, en caso de que al Faraón le atraiga la idea de jugar en la Major League Soccer, su destino sería el Snapdragon Stadium.

Mohamed Salah, delantero de Liverpool (GETTY IMAGES)

Mohamed Salah atraviesa una delicada situación en Liverpool

El interés de San Diego FC por Salah se da en un contexto en el que el egipcio tendría un pie afuera de su actual club. Mohamed tiene contrato con Liverpool hasta 2027, pero recientemente perdió protagonismo bajo la dirección técnica de Arne Slot, a quien criticó públicamente.

Luego de ir al banquillo en tres partidos consecutivos, Salah explotó y brindó una entrevista en la que aseguró sentir que Liverpool lo había “tirado debajo del autobús”. Además, reveló que ya no tiene relación con Arne Slot y sugirió que “alguien” no lo quería en el equipo.

En síntesis

San Diego FC busca fichar a Mohamed Salah para la temporada 2026 de MLS.

busca fichar a para la temporada de MLS. El delantero del Liverpool rompió relación públicamente con su técnico Arne Slot .

rompió relación públicamente con su técnico . El dueño egipcio Mohamed Mansour intenta convencer al jugador de llegar al Snapdragon Stadium.

