¿Juega Erling Haaland? Las alineaciones de Liverpool vs. Manchester City por la Premier League 2025-26

Es domingo de buen futbol y más precisamente de Premier League. Por la Jornada 25, el Liverpool recibe al Manchester City en Anfield Road en un compromiso que será fundamental para comenzar a definir las aspiraciones de uno y otro en la competencia domestica. No hay espacio para las especulaciones, por lo que se imaginan equipos de gala.

En el local, los 39 puntos acumulados que lo mantienen en la sexta colocación no estaban en los planes de nadie cuando el equipo realizó fichajes millonarios. Con la obligación de mantenerse de cerca en la pelea por ingresar a competencias internacionales, Arne Slot es consciente de la complejidad de este encuentro ante el escolta de la liga.

Como se dijo, el City persigue de muy cerca al líder Arsenal. Tras una nueva victoria del punteros, los Ciudadanos quedaron a nueve puntos y con la misión de sumar de a tres para no rezagarse. En ese sentido, la figura de Erling Haaland aparece como la principal en el frente de ataque del conjunto visitante que pondrá en campo lo mejor que tiene a disposición.

Alineación de Liverpool vs. Manchester City

Alisson Becker

Dominik Szoboszlai

Ibrahima Konaté

Virgil van Dijk

Milos Kerkez

Ryan Gravenberch

Alexis Mac Allister

Mohamed Salah

Florian Wirtz

Cody Gakpo.

Hugo Ekitike

Alineación de Manchester City para visitar a Liverpool