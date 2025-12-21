En el marco de la Jornada 17 de la edición 2025-26 de LaLiga, Villarreal y Barcelona se cruzan este domingo 21 de diciembre desde las 9:15 horas (Ciudad de México) en el Estadio de la Cerámica en la ciudad de Villarreal. El local quiere acercarse al líder, mientras que la visita busca separarse de su escolta Real Madrid.

El equipo a cargo de Marcelino García Toral viene de cosechar una dolorosa derrota ante Racing de Santander de visitante en el marco de los 32avos de Final de la Copa del Rey 2025-26. Ahora, el equipo amarillo buscará recuperarse en la liga nacional.

Del lado del equipo dirigido por Hans-Dieter Flick, arriba luego de obtener una necesaria victoria por 1-0 fuera de casa ante Guadalajara, también por la copa nacional de España y en la misma instancia. El equipo catalán buscará mantener la distancia con su eterno rival.

La alineación confirmada de Villarreal vs. Barcelona

Luiz Júnior

Sergi Cardoña

Renato Veiga

Rafa Marín

Pau Navarro

Alberto Moleiro

Dani Parejo

Santi Comesaña

Tajón Buchanan

Nicolas Pépé

Ayoze Pérez

DT: Marcelino García Toral

La alineación confirmada de Barcelona vs. Villarreal

Joan García

Aleandro Balde

Gerard Martin

Pau Cubarsí

Jules Koundé

Frenkie de Jong

Eric García

Raphinha

Fermín López

Lamine Yamal

Ferrán Torres

DT: Hans-Dieter Flick