Luego de empatar 1-1 en condición de visitante ante Leeds por la Jornada 20 de la Premier League 2025-26, la directiva del Manchester United decidió poner fin al ciclo de Ruben Amorim en el equipo. Los Red Devils marchan 6° en la Premier League 2025-26 con 31 unidades.

Así lo informó el club a través de un comunicado: “Con el Manchester United sexto en la Premier League, la directiva del club ha decidido, a regañadientes, que es el momento adecuado para hacer un cambio. Esto le dará al equipo la mejor oportunidad de lograr el mejor puesto posible en la Premier League“.

Y agregaron: “El club quiere agradecer a Rubén su contribución al club y le desea lo mejor para el futuro“. Por otro lado, nombraron a su reemplazo, de manera interina, hasta nuevo aviso: “Darren Fletcher se hará cargo del equipo contra Burnley el miércoles“.

Lo curioso de esta decisión es que, precisamente, el conjunto mancuniano atraviesa su mejor posición en la Primera División de Inglaterra desde un tiempo a esta parte. Y, ante un panorama de mejor, los altos mandos del equipo decidieron cortar el trabajo del portugués.

El periodista Ben Jacobs agregó incluso hasta cuándo puede estar el DT de cara a la elección del sucesor del luso: “El Manchester United planea contratar a un entrenador permanente este verano y a uno interino hasta el final de la temporada. Darren Fletcher continuará hasta que se establezca un plan“.

¿Cómo fue el ciclo de Ruben Amorim en Manchester United?

En lo que respecta a lo meramente estadístico, Ruben Amorim dirigió 63 partidos en Manchester United, cosechando 24 victorias, 18 empates y 21 derrotas, significando una efectividad del 47,62%. No ganó títulos y perdió la Final de la UEFA Europa League 2024-25 ante Tottenham.

