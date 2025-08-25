Este lunes finaliza la segunda jornada de la Premier League 2025-2026 con el partido entre Newcastle y Liverpool. Los partidos entre estos equipos suelen ser atractivos y el encuentro, el cual se lleva a cabo en St’ James Park, comienza a las 13:00hs (CDMX).

El Liverpool le ganó por 4-2 al Bournemouth en su debut y busca mantener el 100% de efectividad en este inicio de temporada. Sin embargo, a última hora se supo que Alexis Mac Allister no juega el partido contra el Newcastle y Arne Slot tendrá una baja importante.

Si bien no hay una información oficial que explique la ausencia del centrocampista argentino, los reportes indican de que Ailén Cova, su pareja, estaría a punto de dar luz a su hijo y por lo tanto Alexis Mac Allister se habría quedado con ella en esta situación.

Otra versión habla de una posible molestia física del argentino, quien por ejemplo fue suplente en la Community Shield ante Crystal Palace e ingresó en la segunda mitad. Sin embargo, Alexis Mac Allister ya se encuentra bien y todo indica que su ausencia es porque está a punto de ser padre.

De esta manera, el Liverpool visita St’ James Park, uno de los estadios más difíciles de la Premier League, en busca de ser el tercer equipo con puntaje ideal junto con el Arsenal y el Tottenham. Pero el vigente campeón tendrá que hacerlo sin Alexis Mac Allister.

La alineación de Liverpool ante Newcastle