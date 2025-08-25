Las alineaciones de Newcastle vs. Liverpool por la Jornada 2 de la Premier League 2025-26

Este lunes 25 de agosto finaliza la segunda jornada de la Premier League. La fecha culmina con un partidazo que tiene como protagonistas al Newcastle y al Liverpool. El encuentro comienza a las 13:00hs (CDMX) y se lleva a cabo en St’ James Park.
Por el lado del local, el Newcastle inició la Premier League visitando Villa Park y el conjunto dirigido por Eddie Howe igualó 0-0. Las Urracas no han tenido una buena pretemporada en base a rendimiento y resultados, pero buscarán darle una alegría a su afición con un triunfo ante el vigente campeón.
Con respecto al Liverpool, el equipo de Arne Slot venció por 4-2 al Bournemouth en la primera jornada del torneo. Los Reds siguen soñando con fichar a Alexander Isak, la estrella del Newcastle, pero los días avanzan y no hay acuerdo por el delantero sueco.
La alineación de Newcastle
- Nick Pope
- Kieran Trippier
- Fabian Schar
- Dan Burn
- Valentino Livramento
- Bruno Guimaraes
- Sandro Tonali
- Joelinton
- Anthony Elanga
- Anthony Gordon
- Harvey Barnes
La alineación de Liverpool
- Alisson Becker
- Curtis Jones
- Ibrahima Konaté
- Virgil van Dijk
- Milos Kerkez
- Ryan Gravenberch
- Dominik Szoboszlai
- Florian Wirtz
- Mohamed Salah
- Cody Gakpo
- Hugo Ekitiké
