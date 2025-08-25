Las alineaciones de Newcastle vs. Liverpool por la Jornada 2 de la Premier League 2025-26

Este lunes 25 de agosto finaliza la segunda jornada de la Premier League. La fecha culmina con un partidazo que tiene como protagonistas al Newcastle y al Liverpool. El encuentro comienza a las 13:00hs (CDMX) y se lleva a cabo en St’ James Park.

Por el lado del local, el Newcastle inició la Premier League visitando Villa Park y el conjunto dirigido por Eddie Howe igualó 0-0. Las Urracas no han tenido una buena pretemporada en base a rendimiento y resultados, pero buscarán darle una alegría a su afición con un triunfo ante el vigente campeón.

Con respecto al Liverpool, el equipo de Arne Slot venció por 4-2 al Bournemouth en la primera jornada del torneo. Los Reds siguen soñando con fichar a Alexander Isak, la estrella del Newcastle, pero los días avanzan y no hay acuerdo por el delantero sueco.

La alineación de Newcastle

Nick Pope

Kieran Trippier

Fabian Schar

Dan Burn

Valentino Livramento

Bruno Guimaraes

Sandro Tonali

Joelinton

Anthony Elanga

Anthony Gordon

Harvey Barnes

La alineación de Liverpool

Alisson Becker

Curtis Jones

Ibrahima Konaté

Virgil van Dijk

Milos Kerkez

Ryan Gravenberch

Dominik Szoboszlai

Florian Wirtz

Mohamed Salah

Cody Gakpo

Hugo Ekitiké