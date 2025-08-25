Es tendencia:
Las alineaciones de Newcastle vs. Liverpool por la Jornada 2 de la Premier League 2025-26

Las Urracas empataron en la primera fecha y los Reds ganaron en su debut. Los titulares de ambos equipos para el juego de este lunes.

Por Patricio Hechem

Newcastle y Liverpool se enfrentan por la Premier League
© Getty ImagesNewcastle y Liverpool se enfrentan por la Premier League

Este lunes 25 de agosto finaliza la segunda jornada de la Premier League. La fecha culmina con un partidazo que tiene como protagonistas al Newcastle y al Liverpool. El encuentro comienza a las 13:00hs (CDMX) y se lleva a cabo en St’ James Park.

Por el lado del local, el Newcastle inició la Premier League visitando Villa Park y el conjunto dirigido por Eddie Howe igualó 0-0. Las Urracas no han tenido una buena pretemporada en base a rendimiento y resultados, pero buscarán darle una alegría a su afición con un triunfo ante el vigente campeón.

Con respecto al Liverpool, el equipo de Arne Slot venció por 4-2 al Bournemouth en la primera jornada del torneo. Los Reds siguen soñando con fichar a Alexander Isak, la estrella del Newcastle, pero los días avanzan y no hay acuerdo por el delantero sueco.

La alineación de Newcastle

  • Nick Pope
  • Kieran Trippier
  • Fabian Schar
  • Dan Burn
  • Valentino Livramento
  • Bruno Guimaraes
  • Sandro Tonali
  • Joelinton
  • Anthony Elanga
  • Anthony Gordon
  • Harvey Barnes
La alineación de Liverpool

  • Alisson Becker
  • Curtis Jones
  • Ibrahima Konaté
  • Virgil van Dijk
  • Milos Kerkez
  • Ryan Gravenberch
  • Dominik Szoboszlai
  • Florian Wirtz
  • Mohamed Salah
  • Cody Gakpo
  • Hugo Ekitiké

patricio hechem
Patricio Hechem
