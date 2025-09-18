Es tendencia:
¿Por qué no juega Lamine Yamal en Newcastle vs. Barcelona por la UEFA Champions League 2025-26?

El destacado atacante de 18 años no está ni siquiera en el banco de suplentes para el estreno del Barça en la Fase Liga de la Liga de Campeones.

Por Leandro Barraza

Lamine Yamal se pierde el debut de Barcelona en Champions League
Barcelona hace su debut en la UEFA Champions League 2025-26 ante Newcastle en suelo inglés. El conjunto catalán visita a las Urracas en St. James’ Park por la Jornada 1 de la Fase Liga desde las 13:00 hs (centro de México) con el objetivo de comenzar con el pie derecho en este dificíl formato en el que cada victoria cuenta.

Sin embargo, el Barça ya sabe que no podrá contar con su máxima figura: Lamine Yamal. El atacante de 18 años es uno de los grandes candidatos a ganar el Balón de Oro, pero su temporada no empezó de la mejor manera por una lesión que lo ha apartado de los últimos dos encuentros y que también lo dejará afuera del choque con Newcastle.

¿Qué lesión sufre Lamine Yamal?

Según informó FC Barcleona, Lamine Yamal arrastra una molestia el pubis. El ’10’ había llegado con este inconveniente al parón internacional, pero en la Selección de España le aplicaron analgésicos para que esté presente en los encuentros contra Bulgaria y Turquía por las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026.

Lamine Yamal en Barcelona (GETTY IMAGES)

De esto precisamente se quejó Hansi Flick, entrenador del Barcelona, quien declaró en contra de La Roja y Luis de la Fuente por no haber preservado la salud de Lamine: “No cuidaron al jugador pese a estar enterados de sus dolores”. Por eso, el alemán prioriza la recuperación de su futbolista antes que seguirlo forzando en este comienzo de temporada.

