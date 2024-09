En una semana tranquila en el Real Madrid, una turbulencia inesperada agitó los pasillos de la Casa Blanca y dio que hablar en la jornada matutina de este lunes. Y tuvo como protagonista a una de las grandes figuras del conjunto ‘merengue’: el brasileño Rodrygo.

En la antesala del juego de la Selección Brasileña ante Paraguay, el delantero de 23 años platicó en una entrevista y reveló una cuestión que lo incomoda en Real Madrid, más allá de los títulos conseguidos y de los goles importantes que ha anotado vistiendo la camiseta blanca.

Rodrygo Goes confesó, en un tono ciertamente molesto, que no le gusta ser el ‘comodín’ de Carlo Ancelotti y no tener un puesto fijo en la alineación titular del Merengue. Más aún con la llegada de Kylian Mbappé, los flashes se fueron con el francés, y el brasileño debe adaptarse a lo que el equipo necesita de él.

“Eso de hacer todo, sí, soy consciente, y a veces me afecta, porque muchas veces sólo estoy llenando espacios: ¿falta alguien ahí? pon a Rodrygo, ¿falta alguien a la derecha? pon a Rodrygo, ¿falta alguien como número 9? Rodrygo“, afirmó con desgano el atacante paulista, durante la concentración de su seleccionado que mañana visitará tierras guaraníes.

Carlo Ancelotti y las indicaciones para Rodrygo en Real Madrid [Foto. Getty]

Así las cosas, el desequilibrante delantero aseguró que su compromiso con el Real Madrid no se pone en duda y hará lo que haga falta. “Eso es todo, puede que me moleste un poco, pero bueno, como siempre digo: primero está el grupo, soy un jugador de equipo, pienso siempre en el equipo; así que donde sea que necesites, siempre estaré allí”, sostuvo Rodrygo, que es habitualmente de la partida tanto en su equipo como en su selección.

El brasileño fue consultado por su posición ideal en el once y no dudó. “Seguiré haciendo esto, pero creo que con mis cualidades, con mis características, me gusta más jugando así por el medio; siempre es bueno tener un 9 así como para combinar jugadas, pero me gusta tener libertad, por dentro, recibiendo el balón entre líneas, es donde más me gusta jugar”, sentenció el futbolista merengue.

Actualmente, jugar en el puesto que pretende no se presenta como una posibilidad, dado que el centrodelantero del Real Madrid es Kylian Mbappé, y tanto Vinicius Jr como Rodrygo deben acomodarse a la inserción del francés en el equipo, más allá de la versatilidad del tridente. Más allá del ruido que esta declaración pueda hacer, muestra la ambición del brasileño por seguir mejorando y dando lo mejor de sí para brillar en la institución.

El gol de Rodrygo en el último juego con Brasil, en su posición ideal: